Johnson sostiene i piani di emergenza per evitare interruzioni dell’approvvigionamento alimentare

Boris Johnson sostiene un piano di emergenza per evitare un’interruzione dell’approvvigionamento alimentare nel Regno Unito Carenza di personale legato al Covid, Sebbene il piano del governo sia stato condannato da alcuni proprietari di supermercati come inadeguato.

I ministri hanno confermato giovedì sera che il governo introdurrà un sistema di test in ben 500 luoghi di lavoro legati al cibo “in modo che i contatti che altrimenti si autoisolerebbero possano essere testati quotidianamente”.

Il ministero dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali ha dichiarato che inizierà l’attuazione questa settimana, aggiungendo che un piano per i lavoratori chiave annunciato all’inizio di questa settimana si applicherà anche ai principali attori dell’industria alimentare.

“Le aziende alimentari in tutto il paese sono state gli eroi nascosti di questa pandemia. Stiamo lavorando a stretto contatto con l’industria per consentire ai dipendenti di svolgere in sicurezza i loro compiti di base attraverso test quotidiani”, ha affermato il ministro dell’Ambiente George Eustice.

Due persone che hanno familiarità con la teleconferenza tra funzionari governativi e dirigenti di supermercati hanno affermato che il piano di test si concentrerà sui magazzini di distribuzione, sulle strutture di lavorazione e sulle infrastrutture logistiche, piuttosto che sui negozi.

Non puoi fare metà della catena e non puoi fare l’altra metà. .. Alla fine avremo negozi ben forniti, ma ci sono troppo poche persone che li gestiscono

La British Retail Federation accoglie con favore questi piani, ma sottolinea la necessità di implementarli rapidamente e i ministri devono “continuare ad ascoltare le preoccupazioni del settore della vendita al dettaglio”.

Ma Richard Walker, amministratore delegato di Icelandic Foods, ha affermato che è “stupido” includere solo ruoli di elaborazione e distribuzione.

“Non puoi fare la metà della catena e non puoi fare l’altra metà… Alla fine avremo negozi ben forniti, ma ci sono troppo poche persone che li gestiscono”.

Un altro dirigente di un supermercato ha definito questa pratica “a metà” e ha affermato che il governo “non ha sentito di cosa stavamo parlando”.

“Si chiama catena di approvvigionamento per un motivo: la sua forza dipende dal suo anello più debole. Il successo di nutrire il Paese l’anno scorso è stato che ogni anello della catena era protetto, non solo un anello”.

Inoltre, il governo ha anche delineato maggiori dettagli su un piano diverso progettato per consentire a dipendenti selezionati di continuare a lavorare nei settori dell’energia, dei trasporti, della medicina, del controllo delle frontiere e dei dipartimenti del governo locale.

Le aziende devono comunicare ai dipartimenti competenti di Whitehall quali dipendenti vogliono lasciare l’autoisolamento e perché. Quindi, riceveranno una lettera che “elenca i lavoratori chiave designati e dice loro quali misure devono prendere loro e questi lavoratori”.

Ma il governo ha avvertito che il processo “non riguarderà tutti o nella maggior parte dei casi nemmeno la maggior parte” dei lavoratori nei settori chiave.

Ciò potrebbe rendere i leader aziendali ancora più frustrati dall’approccio del governo per contenere la cosiddetta “epidemia”. Nella settimana terminata il 15 luglio, un numero record di 618.913 persone è stato sottoposto a ping e chiesto di mettersi in auto-quarantena.

L’amministratore delegato della CBI Tony Danker ha dichiarato prima dell’annuncio di giovedì che il metodo di autoisolamento è “chiudere l’economia piuttosto che aprirla”.

“Le aziende hanno esaurito i loro piani di emergenza e potrebbero fermarsi nelle prossime settimane”.

Ma Johnson ha definito l’autoisolamento questa settimana “l’unica cosa che possiamo fare nell’armadietto” per evitare che il virus sfugga al controllo dopo la decisione del 19 luglio di revocare la maggior parte delle restanti restrizioni Covid.

Ha resistito alla pressione dell’azienda e ha chiesto che una data proposta dal 16 agosto fosse “pingata” dall’app Covid-19, e gli adulti con doppia pugnalata possono evitare l’autoisolamento.

L’ex ministro della salute Jeremy Hunt (Jeremy Hunt) ha affermato che le regole di autoisolamento per le persone che hanno subito un doppio smacco dovrebbero essere revocate immediatamente e ha avvertito: “Altrimenti potremmo perdere il consenso sociale”.

Temendo che la terza ondata dell’epidemia continuerà fino alla ripresa della scuola a settembre, i ministri si stanno già preparando per la reintroduzione delle restrizioni in autunno.

Rispettati

Il ministro dei vaccini Nadhim Zahawi ha detto ai parlamentari che i passaporti Covid obbligatori possono essere ottenuti da Discoteche in luoghi inclusi gli stadi, Eventi aziendali e concerti per dimostrare che i partecipanti sono stati completamente vaccinati.

Il governo si riserva l’autorizzazione all’uso per “ambienti interni non strutturati affollati, grandi ambienti esterni non strutturati e, naturalmente, eventi molto grandi, come gli sport per spettatori”.

Il partito laburista ha affermato che si opporrà all’uso obbligatorio dei passaporti Covid – anche alcuni parlamentari conservatori si sono opposti. L’ex ministro Steve Baker ha affermato che se i partecipanti sono costretti a dimostrare il loro stato di vaccino, non parteciperà alla riunione del partito conservatore.

Tuttavia, i ministri hanno riconosciuto l’uso diffuso di Nuovo passaporto della corona In parte per convincere 3 milioni di persone tra i 18 e i 30 anni a farsi accoltellare… Una politica di successo in FranciaMa alcuni ministri sperano di non dover continuare a minacciare. “Se non devono farlo, gli piacerà”, ha detto un funzionario del governo.

Allo stesso tempo, continuano i danni causati dalla terza ondata. Un sondaggio pubblicato dall’organizzazione del settore Make UK ha rilevato che il 13% delle aziende ha cessato la produzione. Un quarto ha affermato che almeno il 10% dei dipendenti è in isolamento.

Andrew Selley di Bidfood, un grossista di prodotti alimentari, ha dichiarato alla BBC che richiede ai dipendenti “rilevati” di sottoporsi a test PCR e, se il risultato è negativo, di tornare al lavoro invece di essere messi in quarantena. Successivamente, verranno condotti test giornalieri di flusso laterale.

Govia, che gestisce circa un quarto di tutti i viaggi passeggeri nel Regno Unito, ridurrà il numero di servizi nei giorni feriali sul Tamigi e la concessione meridionale su cinque rotte da lunedì. La raccolta dei rifiuti e l’assistenza all’infanzia sono aree in difficoltà.

Tuttavia, gli ultimi dati sull’infezione mostrano che per la prima volta dalla terza ondata di epidemie, il numero di nuovi casi nel Regno Unito è diminuito. Giovedì sono stati segnalati altri 39.906 casi, in calo rispetto ai 48.553 dello stesso giorno della scorsa settimana. Ma il bilancio delle vittime continua a salire, con 84 decessi segnalati giovedì, rispetto ai 63 dello stesso giorno della scorsa settimana.

Oliver Johnson, direttore dell’Istituto di scienze statistiche dell’Università di Bristol, ha avvertito che con il calo del numero di casi prima della seconda ondata dell’epidemia nel settembre dello scorso anno, questo calo potrebbe essere una “falsa alba”.

Ha ipotizzato che ciò possa essere dovuto “alla limitata disponibilità di test PCR o al calo dei test di flusso laterale della scuola prima delle vacanze estive”. Ha aggiunto che dopo che l’Inghilterra ha raggiunto un “massimo” prima e dopo la finale di Euro 2020, il calo dei casi potrebbe riflettere un calo dell’integrazione sociale.