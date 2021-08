Johor MB invita i leader e le persone a unirsi contro il Covid-19

Johor Bahru (22 agosto): i leader, indipendentemente dal background politico, e il popolo di Johor, devono unirsi per aiutare il paese a sfuggire alla minaccia del Covid-19.

Menteri Besar Datuk Hasni Mohammad ha affermato che questo è dovuto al fatto che il concetto di “guerra” per ottenere l’indipendenza è cambiato e il Paese non cerca la libertà dai colonialisti come prima.

“L’indipendenza è libertà. In passato, i nostri antenati si sono uniti e si sono liberati dal colonialismo, ma ora il concetto di guerra è diventato una lotta per liberare il Paese dalla minaccia del Covid-19.

“Pertanto, indipendentemente dal contesto politico, la solidarietà stabilita finora deve continuare. I leader e le comunità devono unirsi per trovare, attuare e accelerare soluzioni in campo sanitario ed economico”.

Lo ha detto quando ha lanciato la celebrazione del mese nazionale a livello statale e Fly the Jalur Gemilang Campaign 2021, che è stata trasmessa in diretta oggi sulla pagina Facebook del Johor State Information Bureau.

Menteri Besar ha anche esortato il popolo dello stato ad animare la celebrazione della Giornata Nazionale facendo volare Jalur Gemilang nelle loro residenze, edifici per uffici, locali commerciali e persino sui loro veicoli.

“La pratica di far volare gli aerei Jalur Gemilang è diventata la norma nel paese per garantire che l’amore per il paese continui a crescere nei cuori della nostra comunità multietnica. Non lasciare che lo spirito se ne vada”, ha detto.

Allo stesso tempo, Hasney ha affermato che il tema delle celebrazioni del National Day e della Malaysia Day di quest’anno è Prihatin Malaysia, in linea con il desiderio del governo di combattere la pandemia di Covid-19 e rivitalizzare l’economia del paese, in particolare a Johor.

Allo stesso tempo, ha affermato che diversi progetti sono stati organizzati in collaborazione con vari dipartimenti e agenzie, tra cui il National Lecture Competition, il webinar della National Lecture Hall “TikTok Silang Budaya” e “Fly the Jalur Gemilang Campaign”.

Si augura che il piano non solo rafforzi le relazioni bilaterali tra i dipartimenti, ma promuova e rafforzi anche i legami di solidarietà tra la gente del Paese.