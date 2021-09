Johor spera che il governo federale acceleri la fornitura del vaccino contro il Covid-19 alle persone di età inferiore ai 18 anni

ISKANDAR PUTERI (6 settembre): Il governo dello stato di Johor spera che il governo federale acceleri la fornitura del vaccino Covid-19 alle persone di età pari o inferiore a 18 anni nel paese al fine di generare una più ampia immunità di gregge nella società.

Il segretario di Stato Datuk Mohamed Hasni ha dichiarato oggi all’Assemblea legislativa statale che il set di vaccini fornito è più importante della terza dose o di richiamo già vaccinata.

“La cosa più importante è fornire la vaccinazione per gli studenti di età inferiore ai 18 anni”, ha detto in risposta a una domanda supplementare di Yang Dongxiang (che vuole sapere se il governo statale prevede di fornire richiami) per dosare il personale in prima linea.

Hasni ha affermato che a partire da ieri il tasso di vaccinazione tra gli adulti di Johor che avevano ricevuto almeno una dose del vaccino era dell’83,1% e il 52,6% di loro aveva completato la vaccinazione.

In precedenza, Hasney ha dichiarato che Johor riceverà 100.640 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech donate dal governo di Singapore.

Esprimendo la sua gratitudine al governo di Singapore, Hasney ha affermato che Singapore ha anche donato 20.000 dosi di vaccino Coxing a Johor il 29 luglio.

“Il governo statale ha anche ricevuto 300.000 dosi del vaccino medico nazionale dal governo degli Emirati Arabi Uniti (EAU)”, ha detto, ringraziando l’ex ministro degli Esteri Datuk Seri Hishammuddin Hussein.

Dal lancio del National Covid-19 Immunization Program (PICK) nel marzo di quest’anno a ieri, Johor ha ricevuto 4.713.800 dosi di vaccino.

