JPMorgan Chase ha assegnato a Jamie Dimon un premio in azioni “speciale” per rimanere in banca

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

JPMorgan Chase assegnerà a Jamie Dimon un “premio speciale” di 1,5 milioni di stock option, che secondo la società riflette la speranza del consiglio di amministrazione che uno degli amministratori delegati più longevi di Wall Street presti servizio “per molti anni” presso la banca.

Il consiglio di amministrazione ha concesso opzioni a Dimon sotto forma di “diritti di apprezzamento delle azioni”. Egli può esercitare queste opzioni al prezzo medio di martedì di $ 148,73. Se le azioni della banca saliranno al di sopra di quel livello nei prossimi anni, sarà in grado di fare un profitto.

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, il modello interno di JPMorgan Chase prevede che dopo un programma di maturazione di 10 anni, queste opzioni porteranno circa $ 49 milioni di profitti per il 65enne Dimon.

Queste opzioni saranno esercitate a partire da luglio 2026 e Dimon dovrà detenere eventuali azioni fino a luglio 2031. JPMorgan Chase ha dichiarato che queste azioni verranno acquisite solo se Dimon continua a guidare la banca, sebbene abbia affermato che ci sono “alcune eccezioni limitate” a questa regola.

Ha affermato che la sentenza includeva disposizioni che consentivano alle banche di rientrare in possesso delle azioni in futuro.

JPMorgan Chase ha dichiarato in una dichiarazione: “Durante l’assegnazione del premio speciale, il consiglio di amministrazione ha considerato l’importanza della gestione continua di Dimon, della gestione a lungo termine dell’azienda, della continuità della leadership e della pianificazione della successione manageriale in un ambiente altamente competitivo per i talenti della leadership esecutiva. . . .” Deposito regolamentare.

Rispettati

Financial Times rapporto di maggio Ai dirigenti di JPMorgan Chase è stato detto che il consiglio voleva che il CEO rimanesse per altri cinque o sette anni.

Questo prolungherà il regno di Dimon, Dimon è un sopravvissuto al cancro, ha accettato Chirurgia cardiaca d’urgenza heart L’anno scorso, è entrato nel terzo decennio.

Dimon, che è stato CEO di JPMorgan Chase dal 2005, ha ricevuto premi speciali dalla banca in passato, ma questa è la prima volta che il suo soggiorno presso JPMorgan Chase è chiaramente correlato.

Queste opzioni non fanno parte del normale stipendio annuale di Dimon. anno 2020 Un totale di 31,5 milioni di dollari USA. Forbes stima che il patrimonio netto di Dimon sia di 1,8 miliardi di dollari USA.

Il premio è stato vinto due mesi dopo che JPMorgan Chase ha promosso due potenziali CEO successoreLa 51enne Marianne Lake e la 51enne Jennifer Piepszak saranno responsabili della gestione dell’enorme business consumer della banca, che ha ancora una volta suscitato speculazioni su quando Dimon alla fine si dimetterà.