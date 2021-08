JPMorgan Chase lancia un nuovo servizio di pagamento in tempo reale Reuters

Attualmente, tali società potrebbero dover attendere una settimana per essere pagate. Ha detto che i pagamenti digitali possono essere completati in meno di 30 secondi.

Bhathawalla ha affermato che JPMorgan Chase prevede che i clienti come le società di distribuzione di gas naturale utilizzino il servizio per rifornire più rapidamente i serbatoi di rifornimento nelle stazioni di servizio.

New York (Reuters)-Il gigante dei pagamenti globali JPMorgan Chase & Co. (NYSE:) ha lanciato un’opzione di pagamento in tempo reale, che spera aumenterà la sua battaglia nel settore finanziario per far fronte a più impennate dei pagamenti digitali globali I vantaggi.

(Correggi l’ultimo paragrafo per sottolineare che JPMorgan Chase elabora 12 milioni di pagamenti in tempo reale al mese invece di $ 12 milioni di pagamenti)

© Reuters. File foto: l’aspetto della sede di JP Morgan Chase & Co a New York City il 20 maggio 2015. REUTERS/Mike Segar

