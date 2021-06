Julian Robertson di Tiger scommette che i grandi titoli tecnologici continueranno a salire

Julian Robertson, il fondatore di Tiger Management, ha puntato sui grandi titoli tecnologici statunitensi, dissipando le preoccupazioni che il settore sia diventato troppo schiumoso dopo l’afflusso di investitori al culmine della crisi del coronavirus.

L’88enne gestore di fondi è considerato un gigante nel settore degli hedge fund e ha dichiarato al Financial Times di aver scommesso su titoli come Alphabet, Facebook e Microsoft, anche se questi titoli sono aumentati da 55 a 75 volte. La percentuale è aumentata notevolmente negli ultimi dieci anni dall’inizio dello scorso anno.

“Penso che valgano i soldi”, ha detto in una rara intervista. “Non credo che la valutazione sia alta… molto più alta di quanto non sia sempre stata”.

Il sostegno di Robertson per l’industria è significativo perché ha rifiutato di accettare azioni Internet durante il boom di Internet alla fine degli anni ’90. Questa è stata vista come una delle decisioni dei suoi hedge fund di tornare al capitale esterno nel 2000 dopo due decenni di forte crescita.

Nel marzo dello stesso anno, quando il Nasdaq Composite Index ha raggiunto l’apice dell’era di Internet, ha affermato che l’interesse degli investitori per la tecnologia e le azioni di Internet “ha creato inconsapevolmente una piramide di Ponzi che era destinata a crollare”. Alla fine aveva ragione, ma il suo fondo ha perso denaro con l’impennata del mercato nel 1999 e anche gli investitori hanno perso la pazienza.

Secondo gli ultimi documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il ​​31 marzo, Tiger Management ricopre attualmente importanti posizioni in Facebook, la società madre di Google Alphabet, Microsoft, il produttore di chip Micron Technology, la società di tecnologia wireless Qualcomm e la consegna di cibo e corse. azienda Uber. Robertson ha rifiutato di commentare la sua posizione corta, che trarrebbe beneficio se il prezzo delle azioni scendesse.

Durante la pandemia, le grandi aziende tecnologiche come la cosiddetta FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet) hanno raggiunto nuove vette. Il contenimento sociale della diffusione del coronavirus ha accelerato il trend digitale, che si è diffuso in tutta la società, facendo salire le scorte.

Alcuni investitori ora mettono in guardia sulle valutazioni entusiasmanti che vedono e i prezzi delle azioni di molte grandi società hanno oscillato molte volte quest’anno. L’indice Nasdaq Composite ospita molti dei più grandi gruppi tecnologici statunitensi.L’indice è aumentato di circa il 6% nel 2021, in ritardo rispetto all’aumento di quasi il 12% dell’S&P 500. Gli investitori si stanno spostando da gruppi tecnologici a società la cui ricchezza è più strettamente correlata alla ripresa economica.

Allo stesso tempo, le persone sono preoccupate che se la Fed inizia a controllare lo stimolo monetario, questi titoli saranno particolarmente vulnerabili, poiché i bassi tassi di interesse hanno contribuito ad alimentare l’ascesa del settore.

Alex Robertson, figlio di Julian Robertson, presidente e direttore operativo di Tiger Management, ha dichiarato: “A causa dell’enorme crescita, puoi giustificare il pagamento di un multiplo leggermente più alto, giusto?” Suo padre ha concordato: “Esatto”. .

I due hanno affermato che pensano che ci siano somiglianze tra le grandi aziende tecnologiche di oggi e i “bellissimi 50” gruppi azionari nati negli anni ’70. Questi titoli si riferiscono ai titoli blue chip più ammirati di quell’epoca.

Tiger Management è stata fondata nel 1980 con un finanziamento di circa 8 milioni di dollari ed è cresciuta fino a raggiungere i 22 miliardi di dollari alla fine degli anni ’90. Robertson ha chiuso Tiger Management a investitori esterni nel 2000 e ha restituito il loro capitale, e da allora ha continuato a investire il proprio capitale.

Secondo LCH Investments, il gruppo ora gestisce più di 4 miliardi di dollari USA e fa anche investimenti seed in altri gestori di hedge fund, tra cui alcune delle quasi 200 società di hedge fund, le cui origini possono essere ricondotte a Tiger Management, noto come “Little Tigers “.

Le famose “piccole tigri” tra cui Tiger Global, Coatue Management e Maverick Capital hanno svolto un ruolo attivo nel supportare le aziende tecnologiche pubbliche e private, che possono essere considerate costose secondo le metriche di valutazione tradizionali: questa strategia ha portato enormi vantaggi.

Tiger Global di Chase Coleman ha raccolto 6,7 miliardi di dollari per fondi di venture e sta attualmente raccogliendo fondi sul mercato Un altro fondo da 10 miliardi di dollari Investire in start-up. I venture capitalist concorrenti hanno affermato che Tiger Global ha conquistato una posizione di leadership in alcuni finanziamenti in virtù di azioni più rapide e prezzi più elevati rispetto ai suoi concorrenti.

Robertson ha detto che “inizia a vedere alcuni segni di eccessiva prosperità nell’intera comunità degli investitori”. Ma ha aggiunto: “Non credo che questo sia sufficiente per travolgere l’intero mercato”.