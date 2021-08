“Jungle Parade” della Disney ha superato il botteghino del fine settimana negli Stati Uniti per 34,1 milioni di dollari

The Walt Disney Company (Borsa Valori di New York: DIS) “Jungle Parade” ha superato il botteghino del fine settimana negli Stati Uniti, con un incasso di 34,1 milioni di dollari e un totale di 4.310 schermi partecipanti.

cosa è successo: Ispirato alle famose attrazioni dei parchi a tema Disney, “Jungle Cruise” con protagonista Dwayne Johnson e Emily Blunt In un film d’azione e avventura, il film è stato presentato in anteprima contemporaneamente anche sul servizio di streaming Disney+. Disney riferisce che il costo globale della distribuzione dei media in streaming è di circa 30 milioni di dollari, di cui 30 dollari addebitati agli abbonati Disney+ per la visione di film a casa.

Un altro nuovo film “Il cavaliere verde” viene da A24, Con 2.790 schermi a un botteghino di 6,78 milioni di dollari USA, ha vinto il secondo posto al botteghino del fine settimana.Protagonista Dev Patel e Alicia Vikander “Green Knight” si è aperto con un impegno esclusivo per il dramma.

Il film con il maggior incasso lo scorso fine settimana, Il vecchio di M. Night Shyamalan a partire dal Comcast (Nasdaq: CMCSA) Le entrate al botteghino della Universal Pictures sono state di circa 6,76 milioni di dollari, con un calo del 60% rispetto ai 16,8 milioni di dollari del primo weekend.

Link correlati: Il film di Anthony Hopkins “Zero Touch” è stato presentato in anteprima come NFT

Cos’altro è successo: La “Vedova Nera” della Disney e Matt Damon La serie TV “Still Water” si è classificata al quarto e quinto posto rispettivamente con US $ 6,43 milioni e US $ 5,12 milioni.

Entrambi i film sono profondamente controversi: recitano in “Black Widow” Scarlett Johansson avere Studio dell’accusa Ha affermato di aver indebolito la sua struttura salariale basata sulla distribuzione teatrale per aver infranto il contratto durante la distribuzione simultanea dei media in streaming, mentre “Still Water” è stato severamente criticato. Amanda Knox CHI reclamo Questo film strappa la storia del suo omicidio colposo e della sua condanna quando era una studentessa in scambio in Italia, e dà l’impressione sbagliata che abbia commesso un crimine e che alla fine sia stata dichiarata non colpevole.

Anche “Still Water” di Comcast Focus Films è stato presentato in anteprima su 2.531 schermi durante il fine settimana, rendendolo il più debole dei tre film principali usciti il ​​30 luglio.

Due lungometraggi usciranno ampiamente nel fine settimana a partire dal 6 agosto: Warner Bros. “Suicide Squad”, un nuovo film basato sulla serie di fumetti DC Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis e Peter Davidson, E “6:45”, un film horror con il tema del “Giorno della marmotta”, una ripetizione estemporanea che si ripete all’infinito per un solo giorno e sarà adottata esclusivamente Cinema regale Catena di teatri.

Foto: Dwayne Johnson ed Emily Blunt in “Jungle Cruise”, per gentile concessione di Disney.