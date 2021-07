Kass: L’IPO di Robinhood rappresenterà il top del mercato azionario?

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La storia fa rima, ma questa volta Robin Hood (cappuccio) Rubare cose ai ricchi e ai poveri. Il “top di mercato di Robinhood” potrebbe essere arrivato e un aggiustamento del mercato da -5% a -10% ora sembra essere una ragionevole aspettativa.

L’IPO ci ricorda la quotazione diretta di Coinbase nell’aprile 2021 (moneta) (Il prezzo più alto della criptovaluta) e LaBranche IPO nel luglio 1999 (il mercato più alto)

E, controllo Amazon (Amazon) La mancanza è molto importante per il mercato.

““Cosa ne sai, Robin. Voglio solo sapere, siamo buoni o cattivi? Sai, voglio dire, eh? Derubiamo i ricchi per sfamare i poveri.”

——Piccolo Giovanni

Penso che l’IPO di Robinhood Markets possa segnare un alto livello di transazioni al dettaglio e possa rappresentare il picco dell’intero mercato nel 2021, proprio come:

* La quotazione diretta di Coinbase Global segna il picco ciclico dei prezzi delle valute digitali a metà aprile 2021 (il prezzo di negoziazione di Bitcoin in quel momento era di circa US $ 61.500)

* Non così memorabile IPO MF Global 2007 (Scorporato da Man Financial) rappresenta un mercato che sta per raggiungere il picco e ha portato al declino più significativo dell’attività di trading e uno dei più grandi mercati ribassisti della storia.

* Specialty IPO nella seconda metà del 1999, La filiale Prima del secondo aggiustamento più significativo nella storia degli investimenti moderni.

Secondo i media commerciali, tutto è in aumento a Robinhood

I media aziendali ancora una volta ci hanno deluso e hanno deluso gli investitori perché le discussioni e le interviste che hanno portato all’IPO di Robinhood Markets sono state nella migliore delle ipotesi superficiali, chiacchiere sulla personalità della leadership di Robinhood e sostanzialmente non sono riuscite a discutere o analizzare i difetti nel modello di business di Robinhood (The ruolo enorme del trading di opzioni, ecc.) o nell’oscena valutazione di mercato dell’IPO (il suo prezzo è di 38 dollari USA per azione).

È importante sottolineare che non è stato fino a questa mattina (perché il prezzo dell’IPO è sceso da $ 38 a $ 34) che Fin TV ha iniziato a ricordare agli investitori i rischi del modello di business di Robinhood. Come sempre, questo mi ricorda la famosa citazione di Warren Buffett:

“Dallo specchietto retrovisore, la saggezza degli investimenti è sempre 20/20.”

Cosa sta succedendo in chiesa Ha iniziato a perdere la congregazione

Mesi (vedi “Codice rosso“ e”Non puoi sopportare la verità“) Ho avvertito della ristrettezza dell’aumento del mercato, del deterioramento della sua ampiezza e del malsano dominio di FAANG plus M (SFT) (Servizi finanziari Microsoft) Leadership e molti altri indicatori tecnici, questi indicatori prefigurano la possibilità di problemi in futuro.

Come sempre, ho offerto uno dei corsi di investimento di Bob Farrell:

“Il mercato è più forte quando è ampio e quando il mercato si riduce a poche C blu, il mercato è più debole

In effetti, attualmente sono short sui tre titoli costitutivi di FAANG + M (di recente ho scambiato da una posizione corta) – Facebook (FB) , Mela(AAPL) e Netflix (NFLX).

Anche se non sto vendendo allo scoperto Amazon, mercoledì mattina ho emesso un chiaro avvertimento sulle prospettive dell’azienda per il secondo trimestre del 2021, quando ho scritto:

28 luglio 2021 alle 09:35 EDT

Parole di avvertimento su Amazon

(FDX) e(UPS) Il forte calo di ieri di circa-$15 per azione, nonostante le forti linee superiori e inferiori di ieri.

Sebbene le linee di prodotti business-based di queste aziende siano forti, i risultati consumer-based sono più deboli del previsto.

Ciò potrebbe esercitare una pressione a breve termine sulle azioni di Amazon (Amazon), nelle ore di negoziazione di martedì, è di -73 dollari USA per azione.

Come diretta conseguenza di queste preoccupazioni, mi trovo in (spiare) qui, e(QQ) qui, e Facebook, qui.

Linea di fondo

Quando ci sarà l’IPO di Robinhood svantaggiata (ovviamente ARK Invest di Cathie Woods (arca) Acquistare (Più di un milione di azioni) e gli errori scioccanti di Amazon e le riduzioni guidate dei prezzi (i primi in più di tre anni) – la fase di correzione che stavo cercando sembra essere pronta.

In effetti, la correzione potrebbe essere migliore di Varietà da giardino Mi aspettavo un calo del 5%.

Robinhood è una personalità attraente e calma, ma piccolo giovanni Usato per essere un “Orso” Di un uomo.

(MSFT, FB, AAPL e AMZN sono partecipazioni di Jim Cramer Avvisi di azione PI Membership ClubVuoi ricevere promemoria prima che Jim Cramer acquisti o venda questi titoli? Scopri di più ora.)

(Questo commento è apparso originariamente su Real Money Pro il 30 luglio. Clicca qui Scopri questo servizio di informazioni di mercato dinamico per i trader attivi e ricevi Doug Kass’s Diario giornaliero E la colonna viene da Paolo Prezzo, Brett Jensen E altri. )

leggi di più