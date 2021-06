Kate Bingham onora “New Crown Hero” come nobildonna

Share it

Kate BinghamA capo del gruppo di lavoro sui vaccini Covid-19 di successo nel Regno Unito, sarà una nobildonna sulla lista d’onore del compleanno della Regina, che viene utilizzata principalmente per riconoscere i contributi alla lotta contro il coronavirus.

Sara GilbertAnche il professore di vaccinologia presso l’Istituto Jenner dell’Università di Oxford è stato premiato per il suo ruolo chiave nello sviluppo del vaccino Oxford/AstraZeneca.

Due colleghi dell’Università di Oxford che hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo del vaccino, Adrian Hill con Andy Pollard, Riceverà il titolo di cavaliere. Gli altri due professori di Oxford faranno lo stesso, Peter Passatempo con Martin Landre, che ha condotto la sperimentazione clinica sul trattamento del Covid.

Tutto sommato, quasi un quarto delle nomination nella lista annunciata sabato per il compleanno ufficiale della Regina d’Inghilterra sono legate alla lotta della Gran Bretagna contro il virus.

Questi onori includono l’Ordine dell’Impero Britannico Reese Mallow, 25 anni, di South Glamorgan, ha cambiato la sua azienda vinicola dalla produzione di gin all’inizio della pandemia alla produzione di 1,3 milioni di bottiglie di disinfettante per le mani.

Rhys Mallows ha ricevuto BEM per aver convertito la sua distilleria di gin in una base di produzione di disinfettanti per le mani © Matthew Horwood



John Brownhill con Amanda OspiteAnche i fratelli che hanno creato Food4Heroes per preparare pasti freschi per gli operatori sanitari durante la pandemia riceveranno BEM.

“Lo sviluppo di un vaccino è una vittoria per la cooperazione scientifica e industriale”, ha affermato Bingham. “Solo un anno fa, stavamo assemblando una combinazione di vaccini non dimostrata per il Regno Unito. Tuttavia, negli ultimi sei mesi, quasi 70 milioni di dosi di vaccino hanno fornito una protezione senza precedenti e salvato migliaia di vite.

Ha aggiunto: “Sono molto felice che così tante donne abbiano dato un così grande contributo alla scienza, all’assistenza sanitaria, alla produzione e alla tecnologia durante la pandemia”. “Spero che questo incoraggerà più ragazze a intraprendere una carriera in questi campi”.

Gilbert ha dichiarato: “Ho lavorato allo sviluppo di vaccini contro i patogeni infettivi per molti anni. Negli ultimi 17 mesi, sono stato in grado di utilizzare tutto ciò che ho imparato per affrontare SARS-Cov-2. popolare”.

Allo stesso tempo, negli affari, c’è una sorta di cavalleria Antonio Horta-OsorioOra l’ex CEO del Credit Suisse Lloyds Banking Group, ha detto di sentirsi “molto onorato”. Philip O’Gall, Il commentatore finanziario che presiede questo incontro Revisione dell’istruzione dopo i 18 anni di età In Inghilterra ha vinto anche il titolo jazz, come Giovanni Kay, economista e editorialista del Financial Times.

Lucy Kellaway ha vinto l’OBE per i suoi sforzi nel persuadere professionisti esperti a riqualificare gli insegnanti © Greg Funnell 2017



Lucy Kellaway, editore speciale di FT e co-fondatore di Now Teach, ha aiutato professionisti esperti a riqualificarsi come insegnanti ed è stato premiato con l’OBE per fornire servizi educativi.

Kellaway ha dichiarato: “Finora abbiamo convinto più di 500 professionisti più anziani a riqualificarsi”, aggiungendo che “questo premio è per tutti”.

Annie RichardsL’amministratore delegato di Fidelity International, è diventata una signora dei servizi finanziari, delle donne, dell’apprendimento e dei servizi scientifici.

In affari, Adam MarshallL’ex direttore generale della Camera di commercio britannica ha ricevuto CBE per il suo contributo, e Charlotte Crosswell, L’ex CEO di Innovate Finance, un gruppo commerciale di tecnologia finanziaria, ha ottenuto un OBE.

Tra gli atleti, le figure sportive sono elogiate per il loro ruolo di attivisti sociali, MBE . di Liverpool Jordan Henderson, Al servizio del calcio e della beneficenza e del Manchester City Raheem Sterling, Servire l’uguaglianza degli sport.

Durante la pandemia, Henderson è stato uno dei leader della campagna del capitano della Premier League per raccogliere fondi per gli enti di beneficenza del SSN e Sterling è stato uno schietto sostenitore dei diritti razziali.

Commentatore sportivo Sue Buck Diventa un CBE, come Roy Hodgson, L’ex manager della squadra di calcio inglese e Crystal Palace.

Jordan Henderson è stato premiato per il suo servizio al calcio e alla beneficenza e Raheem Sterling è stato premiato per il suo servizio all’uguaglianza sportiva © Peter Powell/EPA



Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che questi onori hanno permesso alla Gran Bretagna di rendere omaggio a coloro che “hanno superato” nel servire il Regno Unito e che durante la pandemia “ci sono innumerevoli esempi di eroi quotidiani”.

“Dovremmo rallegrarci dalle storie delle persone che sono onorate oggi ed essere ispirati dal loro coraggio e gentilezza”, ha detto.

Dei 1.129 vincitori, un totale del 62% è stato riconosciuto per attività di volontariato o retribuito nella comunità locale.