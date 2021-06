Keating, capo lobbista di Boeing, si dimette per ragioni sconosciute Reuters

La notizia è stata riportata per la prima volta da National Defense One.

Thompson ha dichiarato: “Keating potrebbe non rimanere alla Boeing per tutto il tempo che ha fatto, a meno che non sia per un senso di responsabilità perché la compagnia è nei guai”.

Loren Thompson, un consulente per la difesa vicino a Boeing, ha affermato che Keating ha svolto un ruolo chiave negli sforzi di Boeing per affrontare una serie di crisi, tra cui la leggenda del 737 MAX, la perdita di un importante contratto di difesa e il conseguente forte calo delle entrate. A causa della pandemia globale di COVID-19.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.