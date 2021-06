Kenneth Kaunda, il presidente fondatore dello Zambia, muore all’età di 97 anni

Kenneth Kaunda, il primo presidente dello Zambia e l’ultimo leader vivente dell’Africa a combattere il dominio coloniale nel XX secolo, è morto all’età di 97 anni.

Il governo del presidente Edgar Lungu ha dichiarato giovedì che “il nostro amato padre fondatore, idolo e politico globale” Kaunda è morto nella capitale dell’Africa meridionale di Lusaka, che ha guidato dopo l’indipendenza nel 1964, fino a quando il multipartito La ripresa delle elezioni ha concluso il suo mandato. Nel 1991 è stata instaurata una dittatura a partito unico.

Le autorità hanno annunciato 21 giorni di lutto nazionale, come governatore dal pugno di ferro per decenni, ma poi è diventato un esempio di uomo forte nella regione quando ha permesso le elezioni, ha accettato il verdetto del popolo e ha lasciato il potere pacificamente.

Kaunda è nato nel 1924, lo stesso anno di Robert Mugabe dello Zimbabwe, il suo futuro leader della liberazione e poi dittatore. Queste persone crebbero in diverse parti del territorio rhodesiano britannico all’epoca.

Entrambi hanno origini religiose e hanno subito gli insulti del governo della minoranza bianca a causa della disobbedienza civile e della partecipazione alla politica di liberazione africana.

Mugabe alla fine aspetterà più a lungo per ottenere il potere. Nel 1960, Kaunda aveva guidato una nuova forza, lo United National Independence Party, una figura di fama internazionale. Ha visitato gli Stati Uniti durante la lotta per i diritti civili e ha incontrato gli attivisti per i diritti dei neri Malcolm X e Martin Luther King.

Kenneth Kaunda (a destra) incontra l’attivista per i diritti civili americano Malcolm X (al centro) negli anni ’60 © Three Lions/Hulton Archive/Getty

Al momento dell’indipendenza, Kaunda guidava un paese con risorse minerarie invidiabili e un impegno per l’unità.Il suo famoso detto era “Uno Zambia, un paese”. Oggi rimane il secondo esportatore di rame in Africa e uno dei paesi più pacifici della regione.

Insieme a Zamora Machel del Mozambico e Julius Nyerere della Tanzania, è diventato una leggenda della liberazione per molti africani. Lo Zambia è adiacente alla Rhodesia, dove si trova Ian Smith, ed è in prima linea nella lotta contro l’apartheid in Sud Africa.Kaunda ha ospitato esuli regionali tra cui i leader dell’African National Congress of South Africa.

Il governo Kaunda ha promosso il proprio marchio di socialismo africano, ma l’acquisizione da parte del suo governo delle miniere di rame dello Zambia nel 1969 è stata una delle nazionalizzazioni più inopportune della storia. Il prezzo del rame è crollato durante la crisi petrolifera degli anni ’70, causando l’aumento del debito del paese e l’intensificarsi delle turbolenze economiche.

Lo Zambia evitò di cadere in conflitti civili o guerre, ma il paranoico Kaunda si indurì politicamente e dichiarò un sistema a partito unico nel 1972. Poiché Kaunda manipola il suo partito e continua a votare, questa regola durerà per decenni.

Ma poiché i comuni zambiani rifiutavano sempre più il suo governo, il suo governo è gradualmente crollato e la speranzosa economia africana si stava sgretolando. Le rivolte del pane e le proteste di massa del 1990 furono un punto di svolta.

Rispettati

Kaunda ha permesso ad altri candidati di competere con lui nelle elezioni del prossimo anno, solo per perdere nei sondaggi. Ha riconosciuto che il movimento democratico multipartitico di Frederick Chiluba aveva posto fine al suo governo di 27 anni. Sebbene i successivi tentativi di processarlo per tradimento e revocare la sua cittadinanza fallirono, Kaunda lasciò la politica e divenne un politico di alto livello nella regione.

Il ritiro di Kaunda all’epoca era una mossa insolita nella politica dell’Africa meridionale, specialmente quando lo Zanu-PF di Mugabe stava rafforzando il controllo dello Zimbabwe.

Ma questo è un precedente importante che può liberare la regione dall’invecchiamento del movimento di liberazione che controlla ancora gran parte dell’Africa meridionale, incluso lo Zanu-PF e il Frelimo del Mozambico.

Nonostante le preoccupazioni per la dittatura sotto la guida di Lungu, gli zambiani avvieranno un’altra elezione presidenziale quest’anno. L’ex partito di Kaunda ha da tempo perso potere e difficilmente parteciperà alle elezioni.