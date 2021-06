Keysight e Waters sono i migliori titoli da acquistare oggi – shareandstocks.com

Getty



Un indicatore chiave dell’inflazione, la spesa per consumi personali di base, è del 3,4%. Sebbene si tratti della crescita più rapida dal 1992, è ampiamente in linea con le aspettative. Il mercato azionario ha continuato il suo clamoroso rimbalzo questa settimana, dimenticando ufficialmente la flessione innescata dalla Federal Reserve la scorsa settimana. L’accordo raggiunto tra le due parti sugli accordi infrastrutturali e il superamento da parte della banca dello stress test della Fed dopo la chiusura di ieri hanno ulteriormente rafforzato l’ottimismo. L’indice Dow Jones è salito di 160 punti o dello 0,5%, l’indice Standard & Poor’s 500 è salito dello 0,2% a un massimo record e l’indice Nasdaq è salito dello 0,2%. Anche l’indice S&P 500 è aumentato del 2,4% finora questa settimana, il miglior aumento dall’inizio di aprile. Anche l’indice Dow Jones è aumentato del 2,7% questa settimana e l’indice Nasdaq è aumentato del 2,4% dallo scorso venerdì.Per gli investitori che desiderano trovare le migliori opportunità, gli algoritmi di deep learning si trovano presso Q.ai I dati sono stati elaborati per fornirti una serie di acquisti popolari. Il nostro sistema di intelligenza artificiale (“AI”) valuta ogni azienda in base a parametri come tecnologia, crescita, slancio a bassa volatilità e valore della qualità per trovare il miglior punto di acquisto.

Aziz Corporation (AZZ)

Il nostro primo Top Buy della giornata è stato Azz Inc. Azz Inc produce apparecchiature e componenti specializzati per i mercati della generazione, trasmissione e distribuzione di energia. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come tecnologia B, crescita B, slancio a bassa volatilità C e valore di qualità C. Il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,38% a 52,31 dollari USA, il volume degli scambi è stato di 185.411 dollari USA, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 52,22 dollari USA, il prezzo medio di 22 giorni è stato di 52,9 dollari USA, con un aumento del 12,13% durante tutto l’anno. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 838,9 milioni di dollari, rispetto ai 92,709 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 81,61 milioni di dollari USA, rispetto ai 78,26 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile per azione nell’anno fiscale precedente è stato di 1,52 dollari USA. , rispetto a US $ 1,96 tre anni fa, il ROE è stato del 6,3% l’anno scorso e dell’8,76% tre anni fa. Il rapporto prezzo/utili forward del titolo di 12M è 19,37.

AZZ prestazioni di un anno

Corona Holdings Corporation (CCK)

Crown Holdings è il nostro prossimo top buy di oggi. L’azienda opera nel settore manifatturiero e la maggior parte della sua attività si concentra sulla fornitura e produzione di imballaggi per bevande, imballaggi per alimenti, imballaggi per aerosol, tappi per bottiglie in metallo e imballaggi speciali. Il nostro sistema di intelligenza artificiale assegna a Crown Holdings un rating tecnologico di C, un rating di crescita di A, un rating di momentum a bassa volatilità di A e un rating di qualità di B. Il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,29% a 100,36 USD, con un volume di 1.248.175 USD, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 100,19 USD e il prezzo medio di 22 giorni è stato di 100,99 USD, con un aumento del 3,18% durante tutto l’anno. Le entrate dello scorso anno fiscale sono aumentate del 2,77%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 6,68%, l’utile operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 13,99%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 22,14%, l’EPS è aumentato del 21,45 lo scorso anno fiscale è aumentato del 59,21 %, ultimi tre esercizi L’anno fiscale è aumentato del 59,21%. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 11,575 miliardi di dollari USA, rispetto a 11,151 miliardi di dollari USA tre anni fa, e l’utile operativo dell’anno fiscale scorso è stato di 1,244 miliardi di dollari USA, rispetto a 1,161 miliardi di dollari USA tre anni fa, e l’utile per azione dello scorso anno fiscale è stato US $ 4,3, rispetto a US $ 3,28 tre anni fa, il ROE è stato del 29,3% l’anno scorso e del 47,8% tre anni fa. Il rapporto P/E forward a 12 mesi del titolo è 14,86.

Performance di un anno di Crown Holdings

Rollins Corporation (ROL)

Rollins è il nostro terzo acquisto top per il secondo giorno consecutivo. Rollins fornisce servizi di controllo di parassiti e termiti a clienti residenziali e commerciali attraverso le sue filiali. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come Tecnologia C, Crescita B, Momento a bassa volatilità A e Valore di qualità A. Il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,83% a 33,9 dollari USA, con un volume di scambi di 839.042 dollari USA, un prezzo medio di 10 giorni di 33,56 dollari USA e un prezzo medio di 22 giorni di 33,52 dollari USA, in calo dell’11,35% per l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 2,2%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 21,26%, l’utile operativo è aumentato dell’8,4% nell’ultimo anno fiscale, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 28,86%, l’EPS è aumentato del 18,87, l’ultimo l’anno fiscale è aumentato del 34,05% e gli ultimi tre anni fiscali sono aumentati del 34,05% L’anno fiscale è aumentato del 34,05%. Il fatturato dell’anno fiscale precedente è stato di 2,161,2 miliardi di dollari, rispetto a 1,82156 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo nell’anno fiscale precedente è stato di 36809 milioni di dollari, rispetto ai 30964 milioni di dollari di tre anni fa. Utile per azione nell’esercizio precedente anno erano $ 0,53, rispetto a $ 0,47 di tre anni fa, il ROE era del 29,69% l’anno scorso e del 33,92% di tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward 12M aumenteranno dell’1,48% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward 12M del titolo è di 50,6.

La performance dell’azienda Rollins in un anno

Tecnologia Keysight (CHIAVI)

Keysight Technologies Inc è stato il nostro quarto miglior acquisto della giornata. Keysight è un’azienda che fornisce soluzioni di progettazione e test elettronici per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’installazione, l’implementazione, la verifica, l’ottimizzazione e il funzionamento sicuro di sistemi elettronici nei settori delle comunicazioni, delle reti e dell’elettronica. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come tecnologia F, crescita B, slancio a bassa volatilità C e valore di qualità A. Il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,13% a 152,66 USD, con un volume di scambi di 604.988 USD, mentre il prezzo medio di 10 giorni è stato di 149,34 USD e il prezzo medio di 22 giorni è stato di 146,83 USD, con un aumento del 16,37% per l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 9,74%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 19,44%, l’utile operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 19,05%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 112,64% e l’EPS è aumentato del 20,68. anno è aumentato del 364,48% L’anno fiscale è aumentato del 364,48%. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 4,221 miliardi di dollari, rispetto ai 3,878 miliardi di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 777,0 milioni di dollari, rispetto ai 435 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile per azione dell’anno fiscale precedente è stato di 3,31 dollari USA. , rispetto a US $ 0,86 tre anni fa, il ROE è stato del 19,9% l’anno scorso, rispetto al 6,96% di tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward a 12 mesi aumenteranno dell’1,89% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward a 12 mesi del titolo è di 25,15.

Performance di un anno di Keysight Technologies

Waters Corporation (cosa)

Il nostro ultimo Top Buy di oggi è Waters Corp. Waters Corp è una società di misurazione impegnata in soluzioni innovative per flussi di lavoro analitici che comprendono cromatografia liquida, spettrometria di massa e analisi termica. Il nostro sistema di intelligenza artificiale ha valutato l’azienda come Tecnologia B, Crescita B, Momento a bassa volatilità A e Valore di qualità A. Il titolo ha chiuso in ribasso dello 0,68% a 344,58 dollari USA, con un volume di scambi di 504.107 dollari USA, mentre il prezzo medio su 10 giorni è stato di 342,65 dollari USA, e il prezzo medio su 22 giorni è stato di 331,28 dollari USA, con un incremento del 37,75% per l’anno. Le entrate dell’ultimo anno fiscale sono aumentate del 6,07%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 3,68%, il reddito operativo dell’ultimo anno fiscale è aumentato del 12,44%, i primi tre anni fiscali sono aumentati del 10,55%, l’EPS è aumentato del 18,12 L’ultimo anno fiscale è aumentato del 29,09% , in passato I tre esercizi fiscali sono aumentati del 29,09%. Il fatturato dello scorso anno fiscale è stato di 2,36536 milioni di dollari USA, rispetto ai 2,41993 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile operativo dell’anno fiscale precedente è stato di 679,61 milioni di dollari USA, rispetto ai 69124 milioni di dollari di tre anni fa. L’utile per azione nell’anno fiscale precedente era di $ USA 8,36, rispetto a US$ 7,65 tre anni fa, il ROE era del 6575,94% l’anno scorso e del 31,24% tre anni fa. Si prevede che i ricavi forward a 12 mesi aumenteranno dell’1,01% nei prossimi 12 mesi e il rapporto P/E forward a 12 mesi del titolo è 34,21.

Performance annuale della compagnia Waters

