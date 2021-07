Kilstarmer ha una seconda possibilità per salvare il Partito Laburista

Il record del partito laburista nelle elezioni suppletive è così negativo che il record dell’Inghilterra nelle principali partite di calcio sembra buono. Dal 1997, il partito ha vinto un solo seggio parlamentare in un’elezione suppletiva. Una buona notte in questi giorni è che non ha perso un posto.

Giovedì sera è successo qualcosa.lavoro duro e faticoso tenere stretto Bartley e Spoon, questo è un seggio che supporta la Brexit con una grande minoranza di popolazione. Il Partito Conservatore ha fatto una propaganda familiare che può essere descritta come un barile di maiale, dicendo che i parlamentari del Partito Conservatore attireranno le spese del Dipartimento del Tesoro nella regione. L’ex deputato laburista diviso George Galloway ha ottenuto il sostegno di un gran numero di elettori musulmani incitando sentimenti contro Israele e l’educazione LGBT+ nelle scuole.

Il partito laburista si è opposto con una maggioranza di 323 voti. Ora sta ristagnando, non si sta invertendo. Ma dov’è la forza trainante?

Le parti di Attlee, Wilson e Blair hanno perso quattro volte consecutive. Circa 10 punti dietro Nei sondaggi. Si comporta come una setta che odia se stessa. Oltre ai leader settari che spesso hanno leader carismatici, l’attuale presidente del Partito Laburista, Sir Keir Starmer, è così mediocre che è possibile prestare molta attenzione alla politica e dimenticare la sua esistenza in poche settimane. Si sospetta che l’avvocato che è diventato membro del Parlamento solo nel 2015 sia troppo tardi per imparare la politica. Se il primo ministro Boris Johnson è un politico in Teflon, allora Stammer è Velcro. Ogni accusa è rivolta a lui, sia che sia troppo libero o troppo autoritario.il suo Tasso di approvazione netto È passato da zero all’inizio dell’anno a 25 negativo adesso.

La balbuzie ha affermato che la sua missione è quella di invertire i quattro anni del partito laburista prima delle prossime elezioni generali. Ma la mancanza di progressi ha deluso anche i sostenitori di base. Appare indifferente, un manager più che un motivatore. Anche quando il presidente del Consiglio fa domande, questo formato è adatto agli avvocati.Il tono del suo discorso può convincere il giudice, ma non attirerà gli elettori.

La risposta non è un leader migliore. Il partito laburista no. Il partito ha un problema di talento: i suoi membri sono relativamente più anziani e nell’era di Corbyn i membri giovani e saggi furono espulsi. La vice leader del partito Angela Rayner rappresenta un partito operaio schietto della classe operaia, ma recentemente non ha fatto altro che minare Starmer con sussurri infedeli. Il sindaco della Greater Manchester Andy Burnham è stato rieletto a maggio per un mandato di tre anni.

Se Bartley e Spoon vengono persi, la leadership di Starmer sarà messa in discussione. Invece, ha una seconda possibilità, o, potrebbe dire il suo difensore, la prima possibilità appropriata. Può viaggiare per il paese come Johnson e tenere entusiasmanti discorsi in conferenze. Per la prima volta, non si opporrà a un governo che ha conquistato la simpatia a causa di una pandemia. Quando i ministri sono stati interrogati per non aver proposto piani di assistenza sociale o per aver rispettato le norme sugli appalti, hanno risposto che il loro primo compito era combattere la pandemia.

Non si laverà adesso, in primo luogo perché l’emergenza sta passando, e in secondo luogo perché ormai sappiamo che anche quando imperversava, l’allora ministro della Salute Avere abbastanza tempo per innamorarsiCome procede la ristrutturazione dell’appartamento del premier?

I rappresentanti del lavoro hanno fornito maggiori finanziamenti per il NHS, le scuole ristrette e le infrastrutture verdi. Questo non è stato risolto nella pandemia, perché il governo spenderà comunque centinaia di miliardi di dollari. Ma se Starmer attribuisce la politica alla personalità, ora può sfondare.

A Batley e Spen, il candidato del partito laburista Kim Leadbeater è ottimista e locale. Di fronte alla terribile guerra culturale, ha insistito sulla decenza. Ha anche iniziato il suo discorso di ringraziamento ringraziando la polizia per averla protetta. Può Stammer far risuonare così il partito laburista in tutto il paese? Non dovrebbero volerci altri tre anni per scoprirlo. I prossimi sei mesi dovrebbero bastare.

