Kim Jong-un della Corea del Nord chiede operazioni di soccorso nelle zone colpite dalla pioggia Reuters

La Corea del Nord non ha confermato alcun caso di COVID-19, ma ha chiuso le frontiere, interrotto il commercio e adottato rigorose misure precauzionali, trattando la pandemia come un problema di sopravvivenza nazionale.

La KCNA ha dichiarato: “Ha anche sottolineato che ha chiesto il risveglio e il risveglio dei funzionari (di partito) … per portare avanti in modo sottile e indomabile la campagna di recupero”.

SEOUL (Reuters) – A causa delle preoccupazioni per la crisi economica e la scarsità di cibo, i media statali nordcoreani hanno dichiarato domenica che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha mobilitato le truppe per svolgere operazioni di soccorso nelle aree colpite di recente da forti piogge.

