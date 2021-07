Kintetsu giapponese prevede di espandere l’esenzione fiscale alle “Hawaii cinesi”

Il grande magazzino Osaka-Kintetsu aprirà il suo primo negozio duty-free all’estero ad Hainan, un’isola tropicale cinese.Il presidente Takuji Akita ha detto a Nikkei Shimbun di concentrarsi sulla crescita post-pandemia e portare l’esperienza di acquisto giapponese direttamente alle porte dei consumatori cinesi. .

I rivenditori giapponesi hanno fatto molto affidamento sui turisti in entrata per aumentare le entrate fino all’arrivo del COVID-19. ma”SecondoAkai Non tornerà al livello precedente in Giappone”, ha detto Akita, usando una parola d’ordine spesso associata ai turisti stranieri, che significa “acquisto esplosivo”.

“Invece, vogliamo fornire valore giapponese ai clienti cinesi ad Hainan”, ha affermato.

Kintetsu aprirà un negozio in un centro commerciale duty-free nella città meridionale di Sanya ad Hainan già a settembre, e successivamente aprirà un negozio nella città settentrionale di Haikou. Fornirà cosmetici giapponesi e specialità locali apprezzate dai consumatori cinesi e il suo obiettivo di vendita annuale è compreso tra 200 milioni e 300 milioni di yen (da 1,8 milioni a 2,7 milioni di dollari USA).

Incapaci di viaggiare all’estero a causa della pandemia, i cinesi benestanti si sono riversati ad Hainan, spesso chiamata “Hawaii cinesi”. Secondo i dati di Kintetsu, entro il 2020 le vendite esentasse sono più che raddoppiate di anno in anno a 27,5 miliardi di RMB (4,24 miliardi di dollari).

Al fine di promuovere ulteriormente il turismo sull’isola, nel luglio dello scorso anno, il tetto annuale per gli acquisti duty-free sull’isola è stato aumentato da 30.000 a 100.000 yuan.

Akita ha anche mostrato un crescente interesse per il sud-est asiatico. “Speriamo di rafforzare le nostre connessioni con i clienti nel sud-est asiatico dopo il coronavirus”, ha affermato.

