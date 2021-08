Kraft Heinz esprime pressione sui margini di profitto dall’inflazione, il prezzo delle azioni scende Reuters

Kraft, noto per marchi come il formaggio cremoso Philadelphia e il ketchup Heinz, ha superato le aspettative nel trimestre in esame perché, anche se le persone hanno iniziato ad avventurarsi fuori dopo che le restrizioni del coronavirus sono state allentate, la domanda di snack e cibi confezionati è rimasta forte.

© Reuters. Foto del file: il 25 marzo 2015, una bottiglia di ketchup Heinz viene posta tra una scatola di maccheroni e formaggio Kraft e una bottiglia di salsa barbecue originale Kraft su uno scaffale in un negozio di alimentari di New York. REUTERS/Brendan McDermid

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.