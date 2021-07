Kramer ha affermato che Levi’s e American Eagle beneficeranno di maggiori crediti d’imposta sui figli – shareandstocks.com

Jim Cramer della CNBC ha dichiarato martedì che i crediti d’imposta per bambini potenziati che entreranno in vigore nei prossimi giorni avranno un impatto importante sul mercato azionario.

Mentre le famiglie di tutto il paese preparano i loro figli a tornare a scuola questo autunno, negozi di alimentari, grandi rivenditori e altre attività commerciali sono Previsto per ottenere benefici.

Cramer ha affermato che in particolare le quattro società quotate aumenteranno le proprie vendite a causa dell’aumento della spesa per molte famiglie.Queste azioni sono Levi Strauss, Abbigliamento Aquila americana, Articoli sportivi di Dick Dick Con il proprietario del centro commerciale Simone Immobiliare.

“Si può dire che la parte più importante del piano di stimolo in realtà è iniziata solo questa settimana”, ha detto in “vado matto per i soldi. “Nei prossimi sei mesi, i genitori di tutti gli Stati Uniti riceveranno una serie di controlli sul credito d’imposta per i figli e devo credere che una parte considerevole dei fondi andrà al nostro settore al dettaglio preferito. “

Ecco i punti chiave di ogni nome:

Levi Strauss: “Questa è una società che è emersa dalla pandemia ed è più forte che mai. Kramer ha detto che sebbene abbiano appena registrato un ottimo trimestre, il titolo è appena cambiato, aggiungendo che il prezzo delle azioni “Solo 19 volte il profitto previsto per il prossimo anno. Prima dello stimolo, penso che dovresti comprare qui immediatamente prima che questi assegni inizino a entrare nel tuo conto bancario. “

American Eagle Outfitters: “Penso che il titolo abbia più spazio per operare. Penso che sia in uno stato stabile e pronto per la prossima mossa. Ecco perché l’abbiamo acquistato di recente per un fondo di beneficenza”, ha detto Kramer. “Sebbene American Eagle abbia una mossa enorme, dato il suo eccellente record di coerenza, penso che il titolo sia ancora a buon mercato. [Trading at] 16 volte il profitto previsto per il prossimo anno, questo è un vero affare. “

Dick’s: “Dick’s ha riportato il miglior trimestre di tutti i rivenditori che abbiamo monitorato verso la fine di maggio.” “Il management ha quasi raddoppiato le previsioni sugli utili per l’intero anno”, ha affermato Cramer. “Anche se questo titolo si è comportato molto bene, non credo che rifletta la forza di questi numeri, soprattutto perché Dick’s ha un rapporto prezzo/utili di solo 12 volte”.

Simon Property Group: “Penso che le persone prenderanno i loro crediti d’imposta [dollars] E spendere nei centri commerciali che potrebbero appartenere a Simon”, ha detto Cramer. “Hanno aumentato i loro dividendi l’anno scorso e non ha fatto male. [to a] Resa succosa del 4,4%. “