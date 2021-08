Kroger è un buon titolo che puoi acquistare ora? — Investimento etichetta

Kroger È una società di vendita al dettaglio americana che gestisce il più grande supermercato del paese (in termini di entrate). Sebbene il titolo abbia perso la maggior parte della sua quota di mercato a favore di concorrenti come Wal-Mart dopo il 2018, è sopravvissuto alla pandemia in modo relativamente sicuro a causa della crescente domanda di generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa.

A differenza di molte altre aziende, è impegnata nel settore alimentare di base e non deve affrontare la rabbia della pandemia. Kroger’s Anche ora e ora, i fondamentali sono molto forti.Il titolo è aumentato di circa il 35% finora quest’anno, che è circa il 20% in più rispetto allo scorso anno. Inoltre, poiché il titolo è attualmente al massimo di 52 settimane, ora è il momento migliore per esaminare ulteriormente il titolo.

Effetto inflazione

Dopo la pandemia, il tasso di inflazione mondiale è aumentato drasticamente. Kroger e altri droghieri dovranno capire come proteggere i loro profitti. Quando la pandemia è scoppiata per la prima volta nel marzo dello scorso anno, le scorte in tutto il paese sono aumentate. Continuerà adesso? Sebbene inizialmente si ritenesse che la pandemia fosse l’unica ragione per l’aumento delle scorte domestiche nel paese, anche i cambiamenti nel comportamento dei consumatori hanno avuto un impatto importante su questa situazione.

Ora, come nel caso della variante Delta del COVID-19 È in costante aumento Ancora una volta, il cliente è di nuovo in uno stato d’animo cauto, presumendo che presto possa verificarsi un’altra situazione di esaurimento delle scorte. Di conseguenza, la spesa delle persone per generi alimentari e altri beni di prima necessità è aumentata di nuovo e supermercati come Kroger dovrebbero incassare questa situazione caotica.

Secondo la Federal Reserve, l’inflazione rimarrà alta fino a quando l’economia non avrà più bisogno di soldi facili. Il mercato ritiene che l’inflazione elevata continuerà per un periodo di tempo più lungo, soprattutto in materie prime come il cibo.Secondo il rapporto CPI, il tasso di inflazione per i 12 mesi che terminano a luglio 2021 (esclusi cibo ed energia) è Registrato 5,4% Rispetto agli ultimi anni, questa è l’inflazione in più rapida crescita della storia.Si è visto solo cibo Aumento dello 0,7% Il mese scorso, l’indice a 12 mesi per il cibo è aumentato del 3,4% il mese scorso. Il picco dell’inflazione alimentare mostra chiaramente ciò che l’industria alimentare potrebbe sperimentare in questo momento e che titoli come Kroger faranno guadagni sostanziali nei prossimi giorni.

Reddito notevole

Kroger non è il negozio di alimentari più popolare negli Stati Uniti, ma l’azienda sta lavorando duramente per lasciare il segno.Questa volta, gli analisti di mercato non sono ottimisti sulla sua performance, ma su quella dell’azienda Dati finanziari nel primo trimestre fiscale Ha superato le loro stime. Rispetto ai 41,5 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, le vendite nello stesso negozio dell’azienda per il trimestre sono scese del 4,1% a 41,3 miliardi di dollari. La ragione principale della diminuzione del reddito è stata l’incertezza su quanto durerà il blocco nazionale l’anno scorso, quindi le persone stanno solo accumulando le necessità e si preoccupano della possibilità di carenze.

Inoltre, il calo dei dati sulle entrate ha influenzato l’utile per azione (utile per azione) e l’utile operativo della società, che sono scesi da 152 e 1,32 miliardi di dollari nello stesso periodo dell’anno scorso a 18 e 805 milioni di dollari, rispettivamente. Anche il margine di profitto lordo della società è diminuito di 65 punti base.

Inoltre, alcuni aspetti positivi sono stati rilevati anche dai dati finanziari della società. Le vendite nello stesso negozio dell’azienda sono aumentate del 14,9% negli ultimi due anni. Inoltre, a causa dell’aumento del traffico sulle piattaforme di e-commerce, le vendite digitali dell’azienda per il trimestre sono aumentate del 16% rispetto allo scorso anno e del 108% rispetto agli ultimi due anni.

Piccoli passi per migliorare

Kroger ha adottato una serie di misure per migliorare le sue prestazioni. Nell’ultimo trimestre ha lanciato 253 nuovi prodotti, tra cui prodotti freschi di stagione e coadiuvanti estivi. Questo metodo di lancio continuo di nuovi prodotti aumenterà sicuramente la reputazione dell’azienda sul mercato.Inoltre, con Drone espresso Il lancio di Kroger Drone Delivery è un’altra importante mossa per migliorare la flessibilità dell’azienda e l’esperienza complessiva del cliente.questo Espandi la partnership 80 Acres Farms dispone di 316 negozi aggiuntivi, il che migliora notevolmente l’accessibilità dell’azienda nel Midwest. Infine, ha lanciato un mercato agricolo digitale, attraverso un’azienda che mette in contatto gli agricoltori locali e cerca i prodotti. Piattaforma e-commerce È un’altra buona mossa che può fornire all’azienda la motivazione necessaria.

Bel ritorno

Oltre a fornire l’apprezzamento del capitale richiesto, molti investitori preferiscono investire in azioni che condividono regolarmente parte dei loro profitti sotto forma di dividendi. Tutti questi investitori possono considerare di investire in Kroger.Questo titolo potrebbe non essere così attraente, perché è aumentato solo di circa il 40% negli ultimi 5 anni e il suo compenso non è elevato dividendi Proprio come altri negozi di alimentari negli Stati Uniti. Tuttavia, il suo dividendo di $ 0,21 per azione con un rendimento dell’1,9% sembra essere sufficiente. Inoltre, i pagamenti dei dividendi sembrano essere abbastanza sostenibili perché supportati da una quantità sufficiente di free cash flow generato dall’azienda. Rispetto ad altre aziende che mancano di sostenibilità, vale sempre la pena scegliere aziende in grado di sostenere le proprie spese.

I punti di cui sopra dimostrano che Kroger è uno stock piuttosto buono. Ora che il titolo è al massimo da 52 settimane, potrebbe aumentare nei prossimi giorni perché il tasso di inflazione nell’industria alimentare è ancora elevato e garantirà alla società un rendimento in eccesso. Pertanto, gli investitori possono ora acquistare questo titolo e seguire il mercato fino a quando non inizia a scendere e guadagnare nel processo.