La balbuzie si prepara a un nuovo fallimento delle elezioni suppletive

Il futuro del travagliato leader del partito laburista dell’opposizione britannica, Keir Starmer, sarà probabilmente nelle mani degli elettori di Batley e Spen nei collegi elettorali del parlamento settentrionale dell’Inghilterra.

Se i vincitori delle elezioni suppletive di Bartley e Spoon di giovedì non indossassero coccarde rosse, Stammer subirebbe pressioni per iniziare a vincere le elezioni o per dimettersi da leader del partito laburista.

Il partito conservatore al governo di Boris Johnson spera di strappare il collegio elettorale del West Yorkshire al partito laburista, una mossa che confermerà il successo del partito conservatore nel conquistare i tradizionali sostenitori dell’opposizione del nord.

Nelle elezioni generali del 2019, il Partito Conservatore ha conquistato Molti cosiddetti sedili a muro rossi Partito Laburista del Nord e del Centro. Poi, il mese scorso, il Partito Conservatore ha tolto Hartlepool dal Partito Laburista in un’elezione suppletiva: questa circoscrizione è stata composta da quella circoscrizione sin dalla costituzione del Partito Starmer nel 1974.

Poiché il partito laburista ha perso centinaia di seggi alle elezioni del consiglio locale lo stesso giorno, Stammer ha dovuto affrontare ulteriori pressioni. Questo mese, il partito laburista ha prodotto il peggior risultato di sempre nelle elezioni suppletive di Chesham & Amersham nel Buckinghamshire.

Un sondaggio telefonico condotto dall’organizzazione elettorale Survation a Batley e Spen questo mese ha rilevato che il 47% degli elettori sostiene il Partito Conservatore e il 41% degli elettori sostiene il Partito Laburista.

Ho già fatto un sondaggio Il ministro della Sanità Matt Hancock si dimette Sabato, baciando il suo consigliere nel suo ufficio di Whitehall, è venuto dal governo dopo aver violato le sue linee guida sul distanziamento sociale.

Il leader del partito laburista Sir Kil Starmer e il candidato di Bartley and Spoon Kim Leadbit © hristopher Furlong/Getty Images



Il partito laburista ha cercato di far passare la dichiarazione, che mostra che il partito conservatore ha una serie di regole di blocco e il pubblico ha un’altra serie di regole di blocco, riducendo così al minimo l’ansia del governo per il comportamento di Hancock.

Uno stratega del partito conservatore ha detto prima che Hancock si dimettesse che vincere Batley e Spoon sarebbe stato un “punto di svolta”.

“Ci apre la porta per prendere altri 20 posti”, ha aggiunto. “Il problema del lavoro nel nord potrebbe peggiorare”.

Bartley e Spoon sono rappresentati dal deputato laburista Joe Cox, assassinato dai neonazisti nel distretto elettorale poco prima del referendum sulla Brexit nel 2016.

Sua sorella minore, Kim Leadbeater, coach del welfare, sarà candidata per il Partito Laburista alle elezioni suppletive, quando difenderà una piccola maggioranza di 3.525 persone.

La partita è stata innescata dall’ex deputata laburista Tracy Brabin (Tracy Brabin), che ha vinto le elezioni per il sindaco del West Yorkshire il mese scorso.

Un attivista del partito laburista ha ammesso che la competizione per le elezioni suppletive è stata “tesa e innegabile”, ma ha sottolineato le qualifiche locali di Lidbet. “Conosce ogni centimetro di questo collegio elettorale perché ha vissuto qui ogni anno della sua vita”, ha detto.

Nell’ex città industriale di Bartley e nei villaggi circostanti, il Partito Laburista deve affrontare molte sfide.

Uno è che il partito di destra locale, gli Heavy Woollen District Independents, che ha ottenuto 6.432 voti nelle elezioni generali del 2019, è insostenibile, il che potrebbe avvantaggiare il Partito Conservatore.

George Galloway parla al Bartley © Lorne Campbell/Guzelian



Un altro motivo è che il controverso ex deputato laburista George Galloway ha dichiarato pubblicamente che avrebbe distrutto Starmer.

Nel 2012, il politico anticonformista ha vinto le elezioni suppletive di Bradford West come sedicente avvocato musulmano nel Respect Party.

Ora, in collaborazione con il British Workers’ Party, Galloway ha lanciato una campagna molto pro-palestinese a Batley, dove i musulmani rappresentano il 20% degli elettori.

Da quando un insegnante della Batley Grammar School si è nascosto dopo aver menzionato le vignette del profeta Maometto in una lezione di marzo, le tensioni etniche nel distretto elettorale sono aumentate.

Dopo la leadership di estrema sinistra di Jeremy Corbyn, Stammer ha spostato il partito laburista su una via di mezzo e ha represso l’antisemitismo all’interno del partito che era emerso sotto il suo predecessore.

Corbyn è stato a lungo un attivista entusiasta per la causa palestinese. Gli avversari di Starmer, incluso Galloway, lo accusarono di non difendere i musulmani.

Nadeem Raja dell’Associazione musulmana indiana per il benessere © Lorne Campbell/Guzelian



A Batley, Starmer ha perso il sostegno di Nadim Raja, che gestisce l’Indian Muslim Welfare Association, un’organizzazione benefica di 3.000 membri.

Raja ha detto che Galloway era “il campione della Palestina e del Kashmir”. “Joe Cox è ancora vivo nel mio cuore… Ma Kim è venuta a trovarci e le ho detto ‘Se vuoi perdere queste elezioni, devi fare affidamento su Kyle Starmer.'”

Ryan Stephenson, il candidato conservatore per le elezioni suppletive, sta lanciando una campagna di basso profilo.

Amanda Millin, copresidente del Partito conservatore, ha affermato che Stephenson si è concentrato sull’occupazione, sulla lotta alla criminalità e sul rilancio della regione.

Amanda Millin, copresidente del Partito Conservatore © Lorne Campbell/Guzelian



“Il partito laburista ha sempre dato per scontati i voti… Questo seggio ha bisogno di una voce forte per giustificare il governo nella regione”, ha aggiunto.

Uno dei sostenitori di Stephenson è Martin O’Neill, che gestisce un’azienda di credito a Bartley. “Lavoro per me stesso, sono una persona della classe operaia”, ha detto. “Il Partito Laburista è un avvocato e un benefattore. Non ha niente a che fare con i lavoratori. Penso che il Partito Laburista difenda le persone”.

Con il calo degli ascolti del Partito Laburista e dei sondaggi di Starmer, la sua squadra era pronta a perdere le elezioni suppletive dopo che un aiutante ha definito una campagna “orribile”.

“Qualcuno ha attaccato Kyle perché aveva una moglie ebrea… È stato molto spiacevole”, ha detto l’assistente.

Gli attivisti laburisti affermano che Galloway sta cercando di “fraintendere” la posizione del partito sui diritti dei palestinesi. “Non c’è voce che rappresenti i diritti del popolo palestinese meglio del Partito Laburista. Questo non è cambiato da quando Kiir è diventato il leader”, ha aggiunto.

Martin O’Neill: “Penso che il partito laburista patrocini le persone” ©Lorne Campbell/Guzelian



Ma i funzionari laburisti hanno parlato del morale basso intorno a Stammer. “C’è la sensazione di girare intorno alla carrozza, perché il numero di persone che credono ancora in ‘questo progetto’ è diminuito drasticamente”, ha detto un assistente.

È improbabile che un numero sufficiente di parlamentari del partito laburista di sinistra raggiunga la soglia dei 40 membri per innescare un concorso di leadership secondo le regole del partito.

Ma la minaccia maggiore potrebbe venire dalla vice di Starmer, Angela Rayner. L’ha licenziata come coordinatrice della campagna Dopo il fallimento delle elezioni suppletive di Hartlepool.

“Molto di quello che succede dopo dipende dal fatto che Reina abbia fatto qualcosa”, ha detto un membro del partito laburista di sinistra. “La relazione con Kyle si è irrimediabilmente interrotta, ma potrebbe non voler essere lei a provocare la sfida”.