La banca centrale deve fermare la diffusione della missione

Qual è il significato della banca centrale? Le persone della vecchia scuola tra voi penseranno che la risposta sia ovvia: gestire i tassi di interesse e l’offerta di moneta per mantenere l’inflazione sotto costante controllo. I banchieri centrali hanno idee diverse. Una volta amavano considerarsi tecnocrati, ma ora pensano di essere più in grado di “vedere attraverso” l’inflazione invece di attenersi a tassi di interesse basati su indicatori.

Pensavano di avere un solo lavoro, ma ora sembrano sentire che il mondo ha quasi bisogno del loro contributo.Mervyn King Reclami recenti Per quanto riguarda l'”entrare nell’arena politica” della banca centrale, ci sono buone ragioni. I dati della Bank for International Settlements mostrano che i riferimenti alla “disuguaglianza” nei discorsi dei governatori delle banche centrali sono aumentati drasticamente, mentre il CEO della Atlanta Reserve Bank (e altri) ha invitato la banca centrale a “svolgere un ruolo importante nell’aiutare a ridurre disuguaglianza.”La disuguaglianza razziale porta di più Economia inclusiva“.

Puoi anche essere sicuro che nella riunione (ora virtuale) del governatore della banca centrale di Jackson Hole, il cambiamento climatico è menzionato nei primi minuti di ogni discorso. A prima vista, questo sembra avere un senso. Christina Lagarde della Banca centrale europea ha usato la parabola di topi, gatti e campanelli per spiegarlo: tutti i topi concordano sul fatto che se i gatti portano i campanelli, la vita di tutti sarà migliore, ma nessuno vuole esserlo. Alzati e attacca il campanello.

Ha detto che cercare di aiutare a posizionare la campana non è un creep di missione, ma “Riconosci la realtà“. Si può anche sostenere che è pienamente in linea con i tradizionali briefing della maggior parte delle banche centrali: ad esempio, se il cambiamento climatico è sia un serio motore dell’inflazione sia una sfida alla stabilità finanziaria a lungo termine nel medio termine, allora perché “Le banche centrali non dovrebbero farlo? Le banche sono disposte ad aiutare? La maggior parte delle altre banche centrali è d’accordo: la Banca d’Inghilterra elenca il cambiamento climatico come una “priorità strategica”.

Questo è un errore per molte ragioni. Il primo è che la maggior parte di queste cose non ha nulla a che fare con loro. Le banche centrali hanno un potere enorme, ma poiché i loro leader non sono eletti, è fondamentale controllare questo potere il più possibile. Guarda cosa è successo negli ultimi 10 anni quando la banca centrale ha mescolato politiche monetarie e fiscali: la prima è usare il quantitative easing per finanziare tutto ciò che il governo vuole, e la seconda è chiudere un occhio sulle bolle del mercato delle attività e sulla rapida espansione disuguaglianza di ricchezza. La loro folle politica monetaria espansiva è stata creata.

La ricchezza dei miliardari globali è aumentata vertiginosamente durante la pandemia per un motivo: è più probabile che siano i 120 miliardi di dollari in obbligazioni acquistate dalla Fed ogni mese, piuttosto che la rapida crescita del PIL globale (l’S&P 500 è aumentato del 21% finora) Solo quest’anno). La disuguaglianza di cui sono così preoccupate le banche centrali di tutto il mondo? Potrebbero aver avuto un grande impatto. In questo senso sono da tempo impegnati in politica. Non è così buono.

Il secondo è una volta che inizi la missione creep (perché è così) dove finisce? Il cambiamento climatico può causare inflazione.Ma lo stesso vale per la carenza di conducenti di mezzi pesanti (che attualmente porta a Caos di approvvigionamento Nel Regno Unito)-Finora nessuno ha suggerito alla Banca d’Inghilterra di formulare politiche per accelerare la formazione dei conducenti di camion. Questi sono il lavoro di altre organizzazioni.

Tuttavia, la ragione più ovvia è che la banca centrale ha abbastanza lavoro per completare il loro profilo di base. I paesi sviluppati sono in una terribile trappola di politica monetaria immaginabile. I bassi tassi di interesse stanno causando bolle dei prezzi delle attività (dall’alloggio all’NFT) ovunque; la gente comune non ha alcuna speranza di ritorni reali dal proprio denaro; l’inflazione è confusa e potenzialmente spaventosa; l’aumento delle criptovalute sta minacciando il controllo delle transazioni e dei depositi delle banche centrali.

Per la maggior parte delle istituzioni, è sufficiente cercare di capire se l’inflazione è temporanea o meno. Questo era prima che si vedesse un modo chiaro per uscire dalla politica monetaria nell’ultimo decennio. Una volta che lasci la bolla di mercato, come elimini la bolla?

Prova a farlo ora, tutte le altre cose di cui sopra, e preoccupati per la politica. Potresti presto scoprire che non puoi vedere la micro macro. Ad esempio, come bilanciare un forte aumento dei tassi di interesse con un’inflazione in rapida crescita proteggendo al contempo i gruppi di minoranza con alti livelli di debito o bassi livelli di occupazione? Se tutti sanno che hai questo tipo di conflitto, come mantieni le aspettative di inflazione? Questa non è una descrizione del lavoro che la maggior parte delle persone scriverebbe da sola, soprattutto considerando che l’ultima iperinflazione si è verificata negli anni ’70 (quando la banca centrale non era chiaramente indipendente dalla politica).

Lo scorrimento delle attività è un problema comune. Potrebbe essere il momento per i politici nazionali di iniziare a insistere per lasciare a se stessi le questioni politiche, e gli altri possono solo continuare il loro lavoro. Il comune può riparare rapidamente la strada. Le aziende possono produrre, vendere e consegnare cose. Le banche centrali possono utilizzare strumenti monetari per controllare l’inflazione. L’intero viaggio è molto più facile.

Merryn Somerset Webb è il caporedattore di MoneyWeek. Le opinioni sono personali. merryn@ft.com.Twitter: @MerrynSW