La Banca centrale europea accomodante sostiene il mercato azionario della zona euro, le banche sono sotto pressione Reuters

Il Monte dei Paschi italiano è salito del 5,3% dopo che la banca ha raggiunto un accordo preliminare con il suo ex più grande investitore per risolvere la controversia legale.

A causa dell’aumento del costo delle materie prime, il gigante dei beni di consumo Unilever (NYSE:) Plc ha abbassato le sue previsioni per i margini di profitto operativo per l’intero anno e ha represso il calo delle azioni blue chip britanniche del 5,9%.

Chen Xian, Chief Investment Officer di HSBC Wealth Management, ha dichiarato: “Questa notizia dovrebbe essere positiva per i mercati azionari europei e per la ripresa complessiva degli scambi a breve termine, in particolare per fornire ulteriore supporto quando le tensioni sulla variante Delta si surriscaldano”.

Le azioni dell’Eurozona sono aumentate dell’1,3% negli scambi pomeridiani dopo che la banca centrale ha dichiarato che non avrebbe alzato i tassi di interesse fino a quando il tasso di inflazione non avesse raggiunto l’obiettivo del 2% “e durasse prima della fine del periodo di previsione”. L’indice è infine salito dello 0,9%.

(Reuters)- I mercati azionari europei sono saliti per il terzo giorno di negoziazione consecutivo giovedì, dopo che la Banca centrale europea si è impegnata a mantenere i tassi di interesse a livelli storicamente bassi per un periodo di tempo più lungo, e i forti utili societari hanno sostenuto l’ottimismo sulla ripresa economica.

