La Banca centrale europea cambia il suo obiettivo di inflazione, lasciando spazio extra per mantenere bassi i tassi di interesse

La Banca centrale europea ha fissato un nuovo obiettivo di inflazione del 2% e ha dichiarato che può tollerare cambiamenti temporanei oltre quel punto, offrendo ai responsabili politici la flessibilità di mantenere i tassi di interesse a livelli storicamente bassi più a lungo.

Il cambiamento annunciato giovedì fa parte dell’istituzione con sede a Francoforte Prima revisione della sua strategia Dal 2003, questo ha segnato un importante passo avanti con la dottrina monetaria conservatrice della Bundesbank tedesca, che ha costituito la pietra angolare della creazione dell’euro.

Anche la banca centrale divulgare Il piano è quello di rispondere ai rischi del cambiamento climatico inclinando le sue regole sull’acquisto di beni e sui mutui da società di emissioni di carbonio pesanti che non raggiungono gli obiettivi climatici dell’UE.Ha risolto Aumento dei prezzi delle case Impegnandosi a includere il costo di possedere una casa nel suo indicatore di inflazione.

Dopo anni in cui non è riuscito a portare l’inflazione al suo obiettivo, la Banca centrale europea ha abbandonato l’obiettivo “vicino ma inferiore al 2%”, che i responsabili politici consideravano troppo opaco e implicava un limite alla crescita dei prezzi.

La banca centrale ha dichiarato che il suo nuovo obiettivo del 2% è simmetrico, “il che significa che le deviazioni negative e positive dell’inflazione dall’obiettivo sono ugualmente indesiderabili”. Il nuovo obiettivo è un obiettivo a medio termine, che può fluttuare in modo flessibile in qualsiasi direzione a breve termine.

Gli economisti di ING hanno affermato che questo cambiamento significa che la Banca centrale europea è “più accomodante nella struttura”.Ma Christina Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha dichiarato: “Non credo che alzeremo il livello. [at which] Inizieremo a stringere. “

Il cambiamento chiave per gli investitori è la dichiarazione della Banca centrale europea che, dopo un periodo di tassi di interesse e aspettative di inflazione persistentemente bassi, come negli ultimi anni, potrebbe temporaneamente tollerare un’inflazione al di sopra del suo obiettivo.

La Banca centrale europea ha dichiarato: “Quando l’economia si avvicina al limite inferiore dei tassi di interesse nominali, ha bisogno di azioni di politica monetaria particolarmente forti o sostenute per evitare che si radicano deviazioni negative dall’obiettivo di inflazione”. è moderatamente superiore all’obiettivo. Periodo di transizione.”

Tuttavia, la Banca centrale europea non si è spinta fino alla Fed, che lo scorso anno aveva ufficialmente promesso un obiettivo di inflazione media flessibile. Ciò significa che mirerà ad aumentare i prezzi oltre il suo obiettivo per recuperare un periodo di tempo inferiore a tale obiettivo.

Lagarde ha detto: “Stiamo fissando un obiettivo di inflazione media come la Fed? La risposta è no, assolutamente corretta”.

Konstantin Veit, portfolio manager di Pimco, ha dichiarato: “Al punto cruciale della sfida che deve affrontare la Banca centrale europea, ovvero aumentare il tasso di inflazione al 2%, la revisione potrebbe non essere sufficientemente accurata perché non risponde a come la politica monetaria può essere configurato per generare un tale … obiettivi di inflazione.”

L’economista di Capital Macros, Andrew Kenningham, ha affermato che, nonostante l'”impatto diretto”, [for the path of monetary policy] È moderata”. La decisione rimane una “trasformazione storica della Banca centrale europea” e “la campana a morto della tradizione della Bundesbank, che ha sempre enfatizzato prima di tutto il rischio di un’inflazione elevata”.

In risposta ai rischi del cambiamento climatico, la Banca centrale europea ha dichiarato che “aggiusterà il disegno del quadro operativo della politica monetaria relativo all’informativa, alla valutazione del rischio, agli acquisti di attività del settore aziendale e ai quadri delle garanzie”.

Alcune di queste misure potrebbero richiedere diversi anni per avere effetto. Ad esempio, ha affermato che l’inclusione del costo delle abitazioni occupate dai proprietari nel calcolo ufficiale dell’inflazione è un “progetto pluriennale”, ma allo stesso tempo sarà preso in considerazione in indicatori di prezzo più ampi.

La banca centrale ha affermato che Bruxelles avrà bisogno di una legislazione che le consenta di richiedere la divulgazione dei rischi climatici della società al fine di valutare se le sue obbligazioni siano escluse dai suoi piani di acquisto di attività e mutui. Pertanto, questo dovrebbe entrare in vigore solo nel 2024.

Alcuni economisti sono delusi dal fatto che la Banca centrale europea non sia andata oltre. Daniela Gabor, professore di economia all’Università dell’Inghilterra occidentale, ha dichiarato su Twitter che questo “ha deluso quelli di noi che non vedono l’ora di metodi ambiziosi”.

Gli analisti si aspettavano in precedenza che la Banca centrale europea potesse annunciare modifiche al suo piano di acquisto di attività per evitare di raggiungere il proprio limite sull’importo del debito sovrano che può possedere. Ma questo è stato lasciato a una decisione separata entro la fine dell’anno su come ridurre gradualmente le sue misure politiche per rispondere alla crisi.

La banca centrale ha dichiarato che condurrà una revisione “regolare” della sua strategia e la prossima inizierà nel 2025.