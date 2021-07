La Banca centrale europea ha emesso nuove linee guida, ritenendo che gli acquisti di obbligazioni continueranno a tassi di interesse più elevati

Una settimana dopo che la Banca centrale europea ha adottato un nuovo obiettivo di inflazione del 2%, la guida della BCE è cambiata, il che rende leggermente più alta la sua soglia di tolleranza per l’inflazione al di sopra dell’obiettivo. La Banca centrale europea ha affermato che il suo nuovo approccio “potrebbe anche significare un periodo di transizione in cui l’inflazione è moderatamente superiore all’obiettivo”.

La Banca Centrale Europea ha anche affermato che non alzerà i tassi di interesse fino a quando il suo nuovo obiettivo di inflazione del 2% non sarà pienamente raggiunto e fino a quando il suo comitato di gestione non riterrà che le potenziali pressioni sui prezzi siano sufficienti per mantenerli intorno al 2% nel medio termine.

