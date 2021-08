La Banca centrale europea prevede di porre fine agli acquisti di asset di emergenza nel quarto trimestre: sondaggio Reuters

Share it

© Reuters. Immagine del file: 12 marzo 2016, la sede della Banca centrale europea (BCE) a Francoforte, in Germania. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo



Autori: Swathi Nair e Shrute Sarkar

Reuters Bangalore-Secondo un sondaggio di economisti di Reuters, la Banca centrale europea potrebbe annunciare un piano tanto atteso per ridurre gli acquisti di asset legati alla pandemia nel prossimo trimestre, la maggior parte dei quali prevede che il piano sarà alla fine di marzo.

Man mano che l’economia dell’Eurozona cresce al tasso più veloce della storia, l’inflazione aumenterà ulteriormente e la pressione della Banca centrale europea per ridurre il suo programma di acquisto di emergenza epidemica (PEPP) sta aumentando e anche altre importanti banche centrali stanno affrontando la stessa pressione. [ECILT/US]

“Anche se la Banca centrale europea inizierà a discutere l’eliminazione graduale del PEPP a settembre, non prenderà una decisione fino a dicembre”, ha scritto George Barkley, capo economista per il Regno Unito e la zona euro di Nomura Securities, in un rapporto ai clienti.

“Tuttavia, riteniamo che questa visione sia rischiosa. Con l’aumento dei casi di COVID-19 e l’incertezza sul futuro del virus in autunno, la Banca centrale europea potrebbe voler continuare ad acquistare al tasso attuale fino alla fine del l’anno per evitare rendimenti ingiustificati. aumento.”

Sebbene le nuove varianti del coronavirus rappresentino ancora una minaccia per l’economia mondiale, la maggior parte dei paesi della zona euro ha ridotto i rischi per la salute pubblica e la possibilità di ulteriori blocchi attraverso campagne di vaccinazione di successo.

L’ultimo sondaggio Reuters è stato condotto dal 9 al 13 agosto ed è stato più specifico dell’ultima volta, chiedendo quando è stata annunciata la riduzione e quando è iniziata. Questa volta, 12 dei 29 economisti hanno previsto l’annuncio di settembre, 15 hanno scelto il trimestre successivo e 10 di loro hanno previsto dicembre. 2. Spiegare la prima metà dell’anno.

Grafico: sondaggio Reuters sulle prospettive per l’economia dell’Eurozona e sulla politica della BCE-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/jnpweeggapw/Reuters%20poll%20graphic%20on%20euro%20zone%20economic%20outlook.png

Dato che la Federal Reserve statunitense sta affrontando dilemmi politici simili e, se le sue azioni sono troppo rapide, potrebbe causare una reazione negativa del mercato, la Banca centrale europea valuterà senza dubbio con attenzione i tempi della sua decisione e la comunicazione che la circonda.

“È fondamentale che le discussioni della Banca centrale europea si svolgano nel contesto di un possibile ‘panico crescente’ negli Stati Uniti, dopo che la Fed ha dichiarato al mercato a giugno di aver avviato discussioni sulla riduzione della scala degli acquisti di asset”, ha detto Bass Fanger, un macro stratega senior, ha detto Fen. In Rabobank, si riferisce alla possibilità di un picco dei rendimenti obbligazionari in risposta.

“Ma supponendo che (la Federal Reserve) notificherà in anticipo a settembre, allora il PEPP esiste ancora per mitigare qualsiasi potenziale impatto nel quarto trimestre e c’è abbastanza spazio per mantenere un ‘alto tasso’ di acquisti prima di dicembre”, ha affermato.

Alla domanda su quando la Banca centrale europea inizierà a ridimensionarsi, 18 persone su 29 hanno affermato che entro la fine di quest’anno, 11 persone hanno affermato che l’anno prossimo. Oltre l’85% degli economisti (ossia 29 su 34) prevede che il programma terminerà alla fine del primo trimestre del 2022.

Ma gli analisti hanno sottolineato che questa è solo la prima fase per porre fine agli acquisti di attività, perché la Banca centrale europea ha ancora un programma di acquisto di attività attivo (APP).

“Se sommi tutti gli investimenti PEPP e gli acquisti e i reinvestimenti di APP, la Banca centrale europea acquisterà più di 50 miliardi (euro) di obbligazioni del settore pubblico ogni mese, indipendentemente dai nuovi acquisti netti di PEPP”, ha affermato Piet Haines Christiansen, Danske Bank Capo stratega.

“Pertanto, la Banca centrale europea acquisterà ancora molte obbligazioni”.

Immagine: sondaggio Reuters su inflazione, disoccupazione e prospettive di crescita economica nell’Eurozona-https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/zgvommwwavd/Reuters%20poll%20graphic%20on%20euro%20zone%20inflation% 20and%20economic% 20growth% 20outlook.png

Allo stesso tempo, l’economia dell’Eurozona dovrebbe crescere del 2,1% in questo trimestre e dell’1,2% nel quarto trimestre, che è inferiore al 2,4% e all’1,3% previsti a luglio.

Il tasso di crescita medio quest’anno dovrebbe essere del 4,6%, il tasso di crescita più rapido dal lancio della moneta unica più di 20 anni fa, rispetto al 4,5% del sondaggio del mese scorso. Il tasso di crescita per il prossimo anno dovrebbe essere del 4,4%, leggermente superiore al 4,3% previsto a luglio.

Sebbene gli economisti abbiano aumentato la loro previsione di inflazione media trimestrale di ottobre-dicembre a un picco del 2,8%, si aspettano che il tasso di inflazione complessivo scenda all’1,5% nel 2022, molto al di sotto dell’obiettivo della banca centrale del 2,0%.

Il tasso di disoccupazione nell’Eurozona ha raggiunto un picco pandemico dell’8,6% ad agosto ed è sceso al 7,7%.Si prevede che ci vorrà almeno un anno per raggiungere il 7,4% pre-pandemia.

(Altri rapporti sul piano di sondaggi sulle prospettive economiche a lungo termine di Reuters)