La Banca centrale europea promette di attenersi a tassi di interesse negativi per alimentare l’inflazione

I responsabili delle politiche della Banca centrale europea hanno deciso giovedì che la Banca centrale europea continuerà ad acquistare obbligazioni e a mantenere i suoi tassi di interesse profondamente negativi nel tentativo di far uscire l’economia della zona euro dal modello di inflazione persistentemente bassa.

La Banca Centrale Europea si è anche dichiarata pronta a tollerare un lieve e temporaneo superamento dell’obiettivo di inflazione perché ritiene che quando i tassi di interesse sono vicini al punto più basso in cui i tagli dei tassi di interesse sono efficaci, come lo sono ora, “persistenti” le politiche sono necessarie.

Le linee guida sono state emanate due settimane dopo l’accordo della Banca centrale europea Nuova strategia Alzando l’obiettivo di inflazione al 2%, abbandonando la loro promessa di mantenere l’aumento dei prezzi al di sotto di quel livello e accettando la loro promessa di poter superare anche temporaneamente quel livello. Questo è il primo cambio di strategia negli ultimi due decenni.

Dopo la conferenza sulla politica monetaria di Francoforte, la banca centrale ha dichiarato in una dichiarazione che le sue linee guida riviste “sottolineeranno il suo impegno a mantenere una politica monetaria di allentamento sostenuto per raggiungere il suo obiettivo di inflazione”.

Dopo l’annuncio della notizia, i rendimenti dei titoli di stato della zona euro sono leggermente diminuiti. Il rendimento dei titoli di stato tedeschi a 10 anni è sceso di 0,02 punti percentuali a meno 0,41%, mentre anche il rendimento dei titoli di stato italiani a 10 anni è sceso dello 0,66%. L’euro si è leggermente indebolito rispetto al dollaro USA a 1,1777 dollari USA.

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha affermato che sebbene l’economia della zona euro dovrebbe avere una “forte crescita” nel terzo trimestre, le prospettive per l’inflazione nella zona euro sono “depresse”. Ha aggiunto che la diffusione della variante del coronavirus Delta è “una fonte sempre più di incertezza”.

Ha aggiunto che “c’è ancora molta strada da fare prima che l’impatto della pandemia sull’inflazione venga eliminato”, il che suggerisce che è improbabile che la Banca centrale europea riduca gli acquisti di obbligazioni in tempi brevi.

Lagarde ha riconosciuto che il consiglio di amministrazione ha alcune divergenze nella sua guida, ma ha il sostegno di una “maggioranza schiacciante”, in netto contrasto con il sostegno unanime della sua nuova strategia.

Elga Bartsch, capo della ricerca macro presso il BlackRock Institute for Investment Research, ha affermato che la Banca centrale europea ha emesso una “sorpresa colomba” e potrebbe successivamente “aggiustare” il suo piano di acquisto di attività entro la fine dell’anno.

La Banca centrale europea ha dichiarato che prima che il tasso di inflazione raggiunga il 2%, il suo tasso di interesse sui depositi non aumenterà da meno 0,5%, “molto prima della fine del suo periodo di previsione, e durerà per il resto del periodo di previsione, e ritiene che l’inflazione potenziale sia sufficiente per essere coerenti con un’inflazione stabile al 2% nel medio termine”.

Ha aggiunto: “Questo potrebbe anche significare un periodo di transizione in cui l’inflazione è moderatamente superiore all’obiettivo”.

Rispetto alle precedenti linee guida, la nuova formulazione fissa uno standard più elevato per gli aumenti dei tassi di interesse.

Tuttavia, negli ultimi dieci anni, l’inflazione è stata inferiore al precedente obiettivo della Banca centrale europea di “prossimo ma inferiore al 2%” e la maggior parte degli investitori Rimani scettico Sulla possibilità che la banca raggiunga il suo nuovo obiettivo.

“È un po’ come il vino vecchio in bottiglie nuove; Carsten Brzeski, capo della ricerca macro di ING, ha affermato che la comunicazione è cambiata, ma in sostanza, la Bce è ancora molto accomodante, limitando qualsiasi speculazione in diminuzione.

Alcuni responsabili dei tassi della Banca centrale europea chiamata Ridurre la velocità degli acquisti di obbligazioni attraverso il piano di acquisto di emergenza pandemico (PEPP) da 185 milioni di euro lanciato lo scorso anno in risposta alla crisi del Covid-19.

Ma nella dichiarazione di giovedì, la Banca centrale europea ha aderito alle sue linee guida secondo cui il PEPP durerà almeno fino a marzo 2022 e terminerà solo dopo che i suoi politici decideranno che la “fase di crisi del coronavirus è finita”.

Il mercato generalmente si aspetta che la Banca Centrale Europea decida se cambiare il ritmo degli acquisti di PEPP a settembre; a marzo, dopo che i rendimenti dei titoli di stato della zona euro hanno iniziato a salire, il Paese lo ha portato a 80 miliardi di euro al mese.

Alcune altre importanti banche centrali del mondo, come Canada e Australia, hanno deciso di rallentare il ritmo dei piani di stimolo legati al Covid. La Fed e altre istituzioni stanno ancora discutendo quando finirà.

La Banca centrale europea ha dichiarato che il suo regolare programma di acquisto di attività, che ammonta a 20 miliardi di euro al mese, dovrebbe continuare “per tutto il tempo necessario a rafforzare l’impatto di allentamento dei nostri tassi di riferimento e che si concluderà poco prima di iniziare ad aumentare i tassi della BCE”. tasso di interesse chiave”.

L’inflazione nell’Eurozona è aumentata negli ultimi mesi, i prezzi al consumo a giugno sono stati dell’1,9% in più rispetto a un anno fa. Poiché il ritmo della ripresa economica nell’Eurozona accelera, si prevede che il ritmo degli aumenti dei prezzi accelererà ulteriormente nella seconda metà di quest’anno.

Ma la Banca centrale europea prevede che il tasso di inflazione scenderà all’1,5% il prossimo anno, spingendo alcuni esperti di tassi di interesse a ritenere che il loro programma di acquisto di obbligazioni dovrebbe essere ampliato.

Gurpreet Gill, stratega della gestione patrimoniale di Goldman Sachs, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che la Banca centrale europea mantenga il suo status quo ‘basso’ per il prossimo futuro. È improbabile che gli aumenti dei tassi di interesse vengano inclusi nell’agenda politica prima della seconda metà di questo secolo. . Al più presto.”

All’inizio di questo mese, un sondaggio su circa 250 finanzieri ed economisti tedeschi condotto dal Centro di ricerca finanziaria di Francoforte ha rilevato che 8 su 10 ritenevano che, poiché il governo sarebbe diventato più dipendente dagli acquisti, sarebbe stato libero dal basso prezzo della Banca centrale europea. politica diventerà sempre più difficile. I loro legami”.

Rapporto aggiuntivo di Tommy Stubbington a Londra