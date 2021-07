La Banca centrale europea reprimerà i pericolosi rischi dei prestiti bancari con leva finanziaria

Il capo della supervisione della Banca centrale europea ha avvertito che le banche sono troppo compiacenti per i rischi eccessivi accumulati nei mercati dei prestiti con leva finanziaria e dei derivati ​​azionari, e quindi potrebbero aspettarsi requisiti patrimoniali più elevati.

Venerdì Andrea Enria ha dichiarato di essere preoccupato per “l’autocompiacimento del mercato e l’eccessiva assunzione di rischi”, aggiungendo che “ci sono segnali di allarme di aumento della leva finanziaria, complessità finanziaria e opacità, che potrebbero portare a fattori di rischio. Combinazione pericolosa”.

Funzionari della BCE hanno affermato che il discorso ha mostrato che i regolatori hanno perso la pazienza con diverse banche della zona euro più grandi come Deutsche Bank. La sua vocazione In modo che possano controllare i prestiti ad alto rischio.

“Quando vedremo delle carenze, prenderemo provvedimenti normativi”, ha detto Enlia in un discorso online ai laureati in finanza ed economia dell’Università di Napoli.

“In aree chiave come il finanziamento con leva finanziaria, le precedenti linee guida normative delle banche non sono state pienamente attuate. Abbiamo in programma di implementare l’intera gamma di strumenti normativi a nostra disposizione, compresi i requisiti patrimoniali minimi commisurati al profilo di rischio specifico delle singole banche. Ciò dovrebbe diventa necessario”, ha detto.

Il capo della supervisione della Banca centrale europea ha dichiarato all’inizio di questa settimana che lo farà Alza il cappello Dividendi e riacquisti di azioni dalle banche entro la fine dell’anno. Venerdì ha detto che la banca “rimane resiliente” e “l’incertezza è diminuita e, da tutti gli indicatori, il sistema economico è sulla strada della ripresa”. La Banca centrale europea annuncerà i risultati dello stress test del settore bancario il 30 luglio.

Tuttavia, nonostante le prospettive più ottimistiche, Enlia ha affermato: “Secondo noi, i segnali specifici di accumulo del rischio sono diventati evidenti nel campo delle attività rischiose come il debito con leva finanziaria e i derivati ​​legati alle azioni, ed è necessaria la supervisione”.

Ha affermato che l’enorme quantità di sostegno fornito dal governo e dalla banca centrale ha protetto il sistema finanziario dagli effetti della pandemia di coronavirus.

Ma ha affermato che ciò potrebbe aver contribuito al compiacimento e ha avvertito che quando questo supporto verrà ritirato, c’è il rischio che “i prezzi delle attività si ritirino improvvisamente”, specialmente “se gli investitori si aspettano che le pressioni inflazionistiche persistano e aggiustino la loro posizione sulla politica monetaria. “Aspettative”.

“Il nuovo ciclo di tensioni che circondano le attività rischiose esporrà ancora una volta l’intero ecosistema di entità e fondi non bancari a rischi di liquidità dovuti ai rimborsi degli investitori e alla perdita di credito e valutazione”, ha aggiunto.

Riserva Federale degli Stati Uniti maggio avviso Alcune valutazioni degli asset “sono migliorate rispetto agli standard storici” e “se la propensione al rischio diminuisce, potrebbe esserci un forte calo”.

Sebbene la Banca centrale europea abbia invitato le banche a controllare i prestiti con leva finanziaria dal 2017 – la pratica di finanziare gruppi di private equity e altri acquirenti di asset aziendali – Enria ha affermato che le banche più attive nel settore “gli standard di sottoscrizione si sono ulteriormente deteriorati”.

Ha affermato che nel quarto trimestre del 2020, più della metà dei prestiti con leva finanziaria di queste banche aveva un debito equivalente a più di sei volte i guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, ed erano contratti leggeri, privando gli investitori delle solite protezioni -Oppure non c’è nessun contratto.

L’anno scorso, Deutsche Bank rifiutato La Banca centrale europea ha chiesto la sospensione di parti chiave della sua attività di finanziamento con leva finanziaria a causa dei timori di non aver monitorato adeguatamente i rischi in questo settore, in quanto è una delle più grandi banche in Europa. Deutsche Bank ha rifiutato di commentare venerdì.

Enria ha anche espresso preoccupazione per come le banche “preoccupate” non siano riuscite a controllare il rischio del mercato dei derivati ​​azionari da 15 trilioni di euro dell’Eurozona, che consente agli investitori di piazzare scommesse con leva sul mercato azionario.

Ha detto che il family office Archegos di Bill Hwang ha chiuso a marzo, il che ha evidenziato i rischi in questo mercato, che ha reso povere le “pratiche di margine” di alcune banche. perso pesantementeCredit Suisse ha perso $ 5 miliardi di crediti verso Archegos e Nomura Securities ha perso $ 3 miliardi.

Parlando delle “più ampie questioni dell’opacità del settore bancario ombra e del grado di interconnessione dei mercati finanziari”, ha affermato Enlia, “è necessario rivedere il dialogo normativo a livello globale perché potrebbero essere necessarie nuove soluzioni.