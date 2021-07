La Banca dei Regolamenti Internazionali avverte che il periodo peggiore per le economie in via di sviluppo deve ancora venire

I paesi in via di sviluppo non hanno ancora sentito il pieno impatto della crisi del coronavirus sull’economia, ma non potranno contare sul sostegno delle principali banche centrali del mondo quando ridurranno le misure di stimolo durante la pandemia. Banca dei Regolamenti Internazionali Ci sono avvertimenti.

Agustín Carstens, direttore generale della BRI della Banca centrale, ha affermato che la capacità di indebitamento delle economie in via di sviluppo e la loro capacità di utilizzare le politiche fiscali e monetarie stanno per esaurirsi.

“Devono iniziare ad affrontare come guidare la crescita nella musica [with] Tutte queste cose non vanno bene per loro. .. Lo spazio fiscale è ridotto, non hanno spazio monetario, hanno un debito societario più elevato e un debito sovrano più elevato” e capacità di bassa crescita radicate, ha detto al Financial Times.

“Questa è la prima volta al mondo che la crescita delle economie sviluppate è superiore alla crescita globale e anche la crescita globale è superiore a quella dei mercati emergenti”, ha affermato. “La crescita delle economie di mercato emergenti sta rallentando e non pensiamo che riprenderà”.

Nel decennio prima della pandemia, i tassi di crescita di molte economie emergenti hanno rallentato e hanno superato di poco i tassi di crescita delle economie avanzate. Mentre la Cina, l’India e altre regioni in via di sviluppo dell’Asia continuano a crescere rapidamente, gran parte del mondo emergente è stagnante.

Carstens ha affermato che gli elevati livelli di debito pubblico e privato nelle economie emergenti eserciteranno pressione sugli investimenti: se le condizioni finanziarie si restringono, le economie emergenti saranno particolarmente colpite. Ciò sta diventando sempre più possibile poiché le principali banche centrali, inclusa la Federal Reserve, sperano di ridurre le misure di stimolo durante la pandemia.

Pertanto, sebbene il numero di fallimenti globali sia sceso al livello più basso di questo secolo grazie al sostegno dei responsabili politici, Carstens ha affermato che “se ci sono meno crisi, se le aziende possono sopravvivere” è “non decisivo. [policy] Sistemazione e sostegno meno diretto”.

Pertanto, sebbene le economie in via di sviluppo abbiano finora superato con successo la pandemia senza crisi finanziarie o economiche, ci sono ancora grandi rischi, ha affermato: “Alcuni di noi pensano che questa potrebbe non essere la situazione finale. Quello che ho visto finora è incredibilmente buono. “

Secondo due recenti rapporti, i paesi in via di sviluppo che fanno affidamento su investitori stranieri per rilanciare le proprie economie dovranno affrontare tempi particolarmente difficili.

All’inizio di questo mese, il Centro per la politica e la ricerca economica ha scoperto che il tasso medio di rendimento degli investimenti diretti esteri è diminuito nell’ultimo decennio e il declino nei paesi in via di sviluppo è stato maggiore rispetto alle economie avanzate.

L’autore principale del rapporto, Simon Evenett, ha dichiarato: “Sembra che ci sia un’ipotesi che ci sia un’ondata di fondi in attesa di essere stanziati, ma se c’è, il pool di fondi si sta prosciugando”.

Un rapporto pubblicato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo la scorsa settimana ha rilevato che il calo degli investimenti diretti esteri greenfield nei paesi in via di sviluppo lo scorso anno è stato particolarmente grave, il che ha creato nuove strutture e opportunità di lavoro. Il volume e il valore degli investimenti greenfield nei paesi in via di sviluppo sono diminuiti di oltre il 40%, mentre il calo nelle economie sviluppate è inferiore al 20%.

James, l’autore principale del rapporto, ha affermato che l’ascesa della geopolitica e del protezionismo significa che il ruolo delle economie emergenti nelle catene del valore globali è minacciato. “sviluppo di [that] Perché la strategia diventerà più difficile”, ha detto.