La Banca del Giappone potrebbe estendere il suo piano di salvataggio della pandemia, mantenendo invariate le misure di stimolo Reuters

La Banca del Giappone ha affermato in un rapporto di analisi pubblicato ad aprile che il programma di vaccinazione del paese potrebbe stimolare la crescita economica e queste famiglie sono desiderose di spendere 183 miliardi di dollari in “risparmi obbligatori” a causa delle misure adottate per prevenire la diffusione del virus. politica.

Il mercato sta prestando attenzione al briefing post-conferenza di Kuroda (0630 GMT) per comprendere le sue opinioni su come l’ultimo segnale di rialzo dei tassi di interesse della Fed influisca sul mercato e sulle prospettive politiche della Banca del Giappone.

“La Bank of Japan dovrà attenersi al quadro attuale per il resto del mandato di Kuroda (fino al 2023) perché l’economia giapponese non si riprenderà così rapidamente”, ha detto a Reuters Makoto Sakurai, ex membro del consiglio di amministrazione della Bank of Japan.

