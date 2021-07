La Banca del Giappone taglia le previsioni di crescita, annuncia lo schema del piano climatico Reuters

La recrudescenza dei contagi ha indotto il governo a mettere in atto un nuovo stato di emergenza a Tokyo, la città ospitante delle Olimpiadi, meno di due settimane prima delle Olimpiadi, vanificando le speranze dei politici di un forte rimbalzo della crescita economica in questo trimestre.

Il piano per il clima sarà lanciato quest’anno e durerà fino all’anno fiscale 2030. La Banca del Giappone fornirà fondi alle banche che forniscono prestiti legati allo sviluppo verde e sostenibile e investiranno in obbligazioni verdi e obbligazioni legate alla sostenibilità. Al piano si applicheranno anche i prestiti di finanziamento ponte.

TOKYO (Reuters)-La Banca del Giappone venerdì ha abbassato le sue previsioni di crescita per l’anno fiscale in corso, ma ha mantenuto la sua opinione che l’economia si sta dirigendo verso una moderata ripresa, indicando che la politica monetaria rimarrà invariata per qualche tempo.

© Reuters. Foto d’archivio: una banconota in yen giapponese è visibile in questa foto illustrata scattata il 1 giugno 2017. REUTERS/Thomas White/Illustrazione/Foto d’archivio

