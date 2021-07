La Banca del Giappone utilizzerà asset esteri per investimenti verdi Reuters

Lo schema è stato rilasciato separatamente dalla decisione di politica monetaria della Banca del Giappone venerdì e include i dettagli di un nuovo piano per aumentare i finanziamenti per le attività volte a combattere il cambiamento climatico.

Ha affermato che la banca centrale discuterà con le istituzioni finanziarie i loro sforzi nell’affrontare i rischi climatici e la cooperazione con i mutuatari per svolgere attività a emissioni zero attraverso ispezioni in loco e monitoraggio fuori sede.

Secondo lo schema, la Banca del Giappone sta collaborando con la Financial Services Agency, l’autorità di regolamentazione bancaria giapponese, per svolgere un lavoro pilota per condurre un’analisi dello scenario di rischio climatico di grandi istituzioni finanziarie.

Nello schema delle misure di politica non monetaria per affrontare i rischi climatici rilasciate venerdì, la Banca del Giappone ha anche affermato che incoraggerà le istituzioni finanziarie a rafforzare la divulgazione dei rischi climatici.

Questa mossa arriva in un momento in cui altre grandi banche centrali stanno usando la loro influenza istituzionale per affrontare il cambiamento climatico.

“L’emissione di obbligazioni verdi nel mercato globale è in aumento e questa tendenza è destinata a continuare. In considerazione di questa situazione, la banca centrale acquisterà obbligazioni verdi denominate in valuta estera emesse dal governo e da altre istituzioni estere”, ha affermato. .

TOKYO (Reuters) – La Bank of Japan (BOJ) ha dichiarato venerdì che inizierà a utilizzare le sue riserve valutarie per acquistare obbligazioni verdi come parte dei suoi sforzi per promuovere gli investimenti globali nelle attività contro il cambiamento climatico.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.