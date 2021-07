La banca digitale Starling effettua la sua prima acquisizione per cercare una crescita più rapida

Share it

La banca digitale britannica Starling ha acquisito un gruppo di mutui per 50 milioni di sterline, la prima acquisizione della startup sostenuta da Goldman Sachs, con l’obiettivo di condurre un’offerta pubblica iniziale entro due anni.

Acquisti in contanti e azioni con sede nell’Hampshire Mutuo flotta Fle Secondo persone che hanno familiarità con la questione, Starling prevede di renderla la prima di una serie di transazioni e la società sta cercando di distribuire il suo deposito di £ 6,7 miliardi e sfruttare la sua rapida espansione durante la pandemia di coronavirus.

Fleet è stata fondata sette anni fa e gestisce 1,75 miliardi di sterline di prestiti ipotecari e si prevede che quest’anno genererà altri 800 milioni di sterline. Le persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che l’acquisizione sarà completata lunedì.

Dopo che il governo ha concesso agli acquirenti uno sgravio temporaneo dell’imposta di bollo, la domanda di mutui ipotecari nel Regno Unito è aumentata negli ultimi 12 mesi. Dalla pandemia, milioni di persone hanno lavorato da casa e anche la domanda di proprietà più grandi al di fuori del centro città ha trainato la domanda.

Tuttavia, si prevede che la crescente concorrenza tra i finanziatori farà abbassare i tassi ipotecari e restringerà i margini di profitto delle banche.

Nell’ambito dell’operazione, Starling diventerà l’unico finanziatore del mutuo “compra casa in affitto” fornito da Fleet al proprietario e Fleet continuerà a operare con il proprio marchio. In precedenza, Fleet si era finanziata tramite prestiti delle principali banche del Regno Unito.

Starling ha rifiutato di commentare.

Storno Ha detto che era in pista la scorsa settimana Dopo aver partecipato al programma di prestito di salvataggio Covid-19 del governo per aumentare le entrate, la società ha raggiunto il suo primo profitto per l’intero anno.

L’amministratore delegato Anne Boden ha dichiarato al Financial Times che la sua banca sta “ritirando” le sue pari start-up e prevede di condurre un’IPO alla fine del 2022 o all’inizio del 2023. Durante la pandemia dello scorso anno, le entrate sono aumentate del 600% e nel primo trimestre hanno raggiunto un utile fiscale di 7,3 milioni di sterline.

Rispetto ad alcuni colleghi fintech come Monzo e Revolut, Starling sta perseguendo una strategia più tradizionale, concentrandosi sulla creazione di un gran numero di attività di prestito dal proprio bilancio.

Quando è scoppiata la pandemia, la banca aveva prestato solo una piccola parte, ma il suo portafoglio prestiti era aumentato da 54 milioni di sterline a oltre 2,2 miliardi di sterline, principalmente a causa dei prestiti per l’interruzione dell’attività di emergenza del coronavirus sostenuti dal governo e dei prestiti di ripresa.

Dopo che Starling ha raccolto 272 milioni di sterline a marzo, il suo valore di mercato ha superato 1 miliardo di sterline e ad aprile ha ricevuto 50 milioni di sterline da Goldman Sachs. Tuttavia, questa valutazione impallidisce rispetto alla rivale Revolut, che è stata valutata 33 miliardi di dollari dopo aver annunciato nuovi investimenti all’inizio di questo mese.