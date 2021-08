La Banca d’Inghilterra accenna a “un adeguato inasprimento” della politica monetaria nei prossimi due anni

La Banca d’Inghilterra ha affermato che nei prossimi due anni “potrebbe essere necessario inasprire la politica monetaria in modo appropriato” per controllare l’inflazione.

La posizione del Comitato per la politica monetaria della Banca centrale è cambiata: la maggior parte dei suoi otto membri ha dichiarato in una riunione conclusasi giovedì di ritenere che le condizioni economiche siano state soddisfatte e di poter ricominciare a discutere di rialzi dei tassi di interesse.

Questa mossa è in risposta alla nuova previsione della Banca d’Inghilterra, che mostra che l’inflazione potrebbe salire al 4% entro la fine di quest’anno, rispetto alla precedente previsione di solo il 2,5%, e ci sarà un eccesso di domanda per la maggior parte del prossimo anno.

Il tasso di cambio da sterlina a dollaro è aumentato dopo questa decisione, ma entro un’ora dall’incontro il tasso di cambio rispetto al dollaro è aumentato solo dello 0,22% a $ 1,392.

Krishna Guha, vicepresidente di Evercore ISI, ha dichiarato che la Banca d’Inghilterra “ha mostrato un atteggiamento più duro del previsto. Sebbene abbia valutato che la variante Delta del virus causerà danni nel prossimo futuro, ha comunque iniziato a la politica getta le basi. Avrà solo un impatto ‘leggermente negativo’ sulla crescita nel terzo trimestre”.

Ma MPC non ha fretta di agire immediatamente. Il comitato ha votato 7 a 1 per estendere il programma di acquisto del debito pubblico da 150 miliardi di sterline fino alla fine dell’anno e ha mantenuto all’unanimità i tassi di interesse a un minimo storico dello 0,1%.

La Banca d’Inghilterra ha affermato che la maggior parte dell’aumento dell’inflazione è ancora “temporaneo” e che il tasso di crescita dei prezzi diminuirà drasticamente l’anno prossimo perché i prezzi dell’energia non aumenteranno ulteriormente e il collo di bottiglia dell’offerta di semiconduttori e altre materie prime potrebbe allentarsi.

La previsione della Banca d’Inghilterra mostra che potrebbe essere necessario solo un aumento molto graduale dei tassi per mantenere il tasso di inflazione vicino al suo obiettivo di medio termine del 2% e potrebbe aumentare i tassi di interesse a circa lo 0,25% per la prima volta il prossimo anno prima dei tassi di interesse raggiungere lo 0,5%. Diviso nel 2024.

Il verbale della riunione di agosto ha sottolineato come la maggior parte delle persone del Comitato per la politica monetaria creda che l’inflazione possa ora essere abbastanza forte da raggiungere “in modo sostenibile” l’obiettivo del 2% e il comitato può iniziare a parlare di inasprimento dei tassi di interesse.

Il verbale della riunione affermava che sebbene “alcuni” del comitato ritenessero che le condizioni non fossero ancora pienamente soddisfatte, “altri membri del comitato ritenevano che le condizioni di orientamento politico esistenti fossero pienamente soddisfatte… Ma hanno sottolineato che le linee guida hanno ha chiaramente affermato che questi sono solo per futuri inasprimenti. Una condizione necessaria per la politica monetaria, non una condizione sufficiente”.

Nel chiarire ulteriormente la sua strategia a lungo termine di inasprimento della politica monetaria, la Banca d’Inghilterra ha annunciato che il primo passo sarà l’aumento dei tassi di interesse allo 0,5%, una volta raggiunto questo livello non reinvestirà più i propri guadagni. Una volta scaduti, detiene 875 miliardi di sterline di titoli di stato.

Questa è una decisione di abbassare i tassi di interesse e ha iniziato a sollevare il quantitative easing, in parte perché ora può fissare tassi di interesse negativi secondo necessità, e in parte perché si aspetta che l’impatto sul mercato del reinvestimento alla scadenza sia molto piccolo.

Ha aggiunto: “Solo quando i tassi di interesse bancari saliranno almeno all’1%, MPC prenderà in considerazione la vendita attiva di parte dello stock di asset acquistati”. Ma ha detto che monitorerà attentamente gli effetti di questa nuova politica in modo che miri sempre a raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2%.