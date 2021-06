La Banca d’Inghilterra afferma che il tasso di inflazione potrebbe superare il 3% nei prossimi mesi

Share it

La Banca d’Inghilterra sta cercando di sedare le preoccupazioni sull’inflazione, prevedendo che l’inflazione supererà il 3% nei prossimi mesi, affermando che il picco dei prezzi è “temporaneo” e non dovrebbe influire sulla politica monetaria.

La notizia dalla banca centrale è arrivata dopo i dati la settimana scorsa Poiché la ripresa economica è più forte del previsto, l’inflazione è aumentata molto più rapidamente di quanto previsto in precedenza.

Questo Banca d’InghilterraIl Comitato per la politica monetaria ha affermato che aspetterà che l’inflazione diminuisca piuttosto che agire perché ha insistito sul suo approccio politico insolitamente flessibile.

“L’aspettativa principale del comitato è che l’economia sperimenterà un breve periodo di forte crescita del PIL e inflazione CPI superiore al target, dopo di che la crescita e l’inflazione diminuiranno”, ha affermato il Comitato di politica monetaria nei suoi ultimi verbali della riunione.

Ha affermato che il tasso di inflazione aumenterà ulteriormente dal 2,1% registrato a maggio e “potrà superare il 3% nel breve termine”.

Il comitato ha votato all’unanimità per mantenere i tassi di interesse allo 0,1% e mantenere il piano di acquisto di asset con un rapporto 8 a 1 fino alla fine dell’anno, che aumenterà l’importo totale del quantitative easing a 895 miliardi di sterline.

Nei verbali della riunione, ci sono segnali che più di un membro del Comitato per la politica monetaria ha iniziato a sentirsi a disagio per la posizione insolitamente di stimolo del Comitato sulla politica monetaria.

Nella discussione del comitato su quando chi stabilisce i tassi di interesse saprà se c’è una pressione inflazionistica più duratura di quanto attualmente credano, il verbale della riunione affermava: “Da un punto di vista, i dati imminenti potrebbero fornire una pressione inflazionistica economica complessiva sostenuta. segni. “.

Questo è un segnale che alcuni membri del Comitato per la politica monetaria potrebbero essere pronti a votare per aumenti dei tassi di interesse o fermare l’allentamento quantitativo nei prossimi mesi, sebbene i verbali della riunione non indichino quanto siano ampie le opinioni del comitato.

“nemmeno uno Sorpresa dei falchi La Fed è apparsa improvvisamente la scorsa settimana”, ha detto Paul Dales, economista britannico di Capital Investment Macros.

Un altro punto di vista del MPC è che i membri hanno bisogno di “più tempo”, almeno fino alla fine del programma di vacanze per il coronavirus alla fine di settembre, prima di poter esprimere un giudizio sulla forza della ripresa e sull’aumento dell’inflazione. Non c’è alcuna indicazione di quanti membri supportano questa visione.

Il verbale della riunione ha mostrato che i membri che hanno questo punto di vista hanno sottolineato l’importanza di monitorare “vicini cambiamenti nelle aspettative di inflazione a medio termine” e il Comitato di politica monetaria ritiene che questi indicatori siano “ben ancorati” all’obiettivo di inflazione del 2%.

Samuel Tombs, economista britannico di Pantheon Macroeconomics, ha dichiarato: “Nonostante il recente aumento inaspettato del PIL, dell’occupazione e dell’inflazione, la stragrande maggioranza degli attuali membri del Comitato di politica monetaria continua ad aspettarsi che l’imminente inflazione dei prezzi al consumo al di sopra dell’obiettivo sarà di breve durata. . di.”

Dopo che la banca centrale ha preso una decisione politica, il prezzo dei titoli di stato britannici è aumentato e la sterlina è scesa nelle contrattazioni del primo pomeriggio. La sterlina è scesa dello 0,3% contro il dollaro a 1,3922 dollari USA, ed è scesa dello 0,4% contro l’euro a 1,1662 euro. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di 0,03 punti percentuali allo 0,75%.

All’ultimo incontro prima di lasciare la Banca d’Inghilterra, il capo economista Andy Haldane ha votato contro un voto di maggioranza per la seconda volta consecutiva, cercando di limitare l’importo totale del quantitative easing a 845 miliardi di sterline.