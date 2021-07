La Banca d’Inghilterra sollecita un piano per frenare l’inflazione

Secondo un’influente commissione parlamentare, la Banca d’Inghilterra deve fornire ragioni migliori per dimostrare che l’aumento dell’inflazione è temporaneo e si è anche chiesto se l’allentamento quantitativo debba continuare.

La Commissione per gli affari economici della Camera dei Lord, tra cui l’ex governatore della Banca d’Inghilterra Mervyn King, ha dichiarato venerdì che la Banca d’Inghilterra non è riuscita a giustificare la sua politica di punta di allentamento quantitativo: la banca centrale ha cercato di stimolare la spesa creando denaro e iniettandolo nell’economia L’approccio è attraverso l’acquisto di beni.

Lord Michael Forsyth di Drumlean e presidente della commissione per gli affari economici ha dichiarato che la banca “è stata ossessionata dal” allentamento quantitativo, utilizzandolo come “la risposta a tutti i problemi economici del paese”, e nonostante il suo “sbalorditivo”, difficilmente ha affrontato qualsiasi problema. “Dimensione.

Ha aggiunto che c’è “il rischio che l’inflazione possa decollare tenendo conto delle condizioni economiche” e sebbene la banca abbia detto che sarà temporanea, dovrebbe affermare che “se così non fosse, dovrebbe essere fatto un piano”.

Il rapporto del comitato colpirà Threadneedle Street, perché uno degli autori è Jin. L’altro è Nicholas Stern, ex capo consigliere economico del ministero delle Finanze e capo economista della Banca mondiale.

Chiedi a tutti i giovani che vogliono acquistare un appartamento e ti diranno l’impatto del quantitative easing.

Secondo il rapporto, se la Banca d’Inghilterra “non risponde abbastanza presto alla minaccia dell’inflazione, la difficoltà di contenere l’inflazione in futuro potrebbe aumentare notevolmente”.

Nell’indagine della commissione, i membri della commissione hanno intervistato molti noti esperti, tra cui gli ex governatori delle banche centrali della Federal Reserve, della Banca centrale europea, della Bank of Japan e della Bank of England, e hanno concluso che quest’ultima deve fare di più per chiarire allentamento quantitativo Effetti collaterali e garantire la sua indipendenza.

I dati ufficiali di questa settimana hanno mostrato che l’inflazione annuale al consumo è passata dallo 0,4% di febbraio a Regno Unito 2,5% a giugno, Che è molto più alto dell’obiettivo del 2% della Banca d’Inghilterra e molto più alto della sua recente previsione.

Il rapporto ha sottolineato che l’allentamento quantitativo Impatto sull’inflazione Non è chiaro, ma la conclusione è che l’ultimo round potrebbe innescare l’inflazione perché coincide con la crescita economica, un’impennata della spesa pubblica e un alto livello di risparmi personali.

“In considerazione dell’attuale situazione economica, dell’aumento dell’inflazione, della scarsità di beni e di molti risparmi, è davvero necessario attuare un grande allentamento quantitativo?”, ha chiesto Forsyth. Ha aggiunto che se questo è il caso, la Banca d’Inghilterra dovrebbe spiegare perché e come è completamente correlata al mantenimento della stabilità dei prezzi.

Il rapporto ha sottolineato che “si ritiene ampiamente” che la Banca d’Inghilterra utilizzi il quantitative easing per finanziare i disavanzi pubblici durante la pandemia, perché gli acquisti di obbligazioni della banca centrale sono strettamente correlati alla velocità di emissione da parte del Ministero delle finanze.

Rispettati

Ha inoltre sottolineato che l’elevata inflazione a lungo termine potrebbe “minare” l’indipendenza della banca, conquistata a fatica, perché “potrebbe essere influenzata”. Pressione politica“Non aumentare i tassi di interesse quando è necessario stabilizzare i prezzi, perché significa che i costi del debito del governo sono più alti.

Il rapporto afferma: “Se le persone continuano a credere che le banche utilizzino principalmente l’allentamento quantitativo per finanziare le priorità di spesa pubblica, potrebbero perdere credibilità, minando così la loro capacità di controllare l’inflazione e mantenere la stabilità finanziaria”.

Entro la fine del 2021 la banca disporrà di 875 miliardi di sterline di titoli di stato e 20 miliardi di sterline di obbligazioni societarie, pari a circa il 40% del PIL, nell’ambito di un programma di quantitative easing volto a stimolare l’economia promuovendo prestiti, investimenti e consumo.

Il rapporto ha anche invitato la Banca d’Inghilterra a formulare una tabella di marcia per mostrare come intende allentare la sua politica di allentamento quantitativo e discutere più apertamente gli effetti collaterali del piano, in particolare la questione della disuguaglianza.

Mostra che l’allentamento quantitativo aumenta artificialmente i prezzi delle attività, come le azioni e i prezzi delle case, il che avvantaggia in modo sproporzionato coloro che le possiedono e aggrava la disuguaglianza della ricchezza.

“Basta chiedere a qualsiasi giovane che vuole comprare un appartamento e ti diranno l’impatto del quantitative easing”, ha detto Forsyth.

La Banca d’Inghilterra ha respinto le conclusioni del comitato, affermando che era “sbagliato” affermare che l’allentamento quantitativo era stato progettato per finanziare il governo. Ha aggiunto che nel corso della ripresa economica, “il Comitato per la politica monetaria continuerà a valutare le prospettive per l’inflazione e l’attività economica e formulerà le politiche monetarie necessarie per raggiungere l’obiettivo di un aumento sostenibile dell’inflazione al 2%”.