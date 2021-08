La Banca d’Inghilterra vede i mercati del lavoro ristretti come un fattore scatenante per gli aumenti dei tassi di interesse

Share it

La Banca d’Inghilterra non si aspettava di cambiare la sua Linee guida per la politica monetaria del coronavirus Così veloce.

L’anno scorso, ha persino dichiarato che non prenderà in considerazione un inasprimento della politica monetaria, “a meno che non vi siano prove evidenti che sono stati compiuti progressi significativi nell’eliminazione della capacità produttiva inattiva e nel raggiungimento sostenibile dell’obiettivo di inflazione del 2%”.

Poiché il tasso di inflazione ha superato questo obiettivo, a giugno ha raggiunto il 2,5%, mentre La Banca d’Inghilterra ora crede che salirà al 4% Alla fine dell’anno, e con segnali di carenza di manodopera in tutta l’economia, il comitato ha deciso di abbandonare la guida.

Il Comitato di politica monetaria non è ancora pronto ad alzare i tassi di interesse da un minimo storico dello 0,1%, ma il Comitato ha approvato nuove linee guida, ovvero, se i dati economici soddisfano la sua ultima previsione, “un moderato inasprimento della politica monetaria durante il periodo di previsione potrebbe essere necessario e provvisorio Continuare a raggiungere obiettivi di inflazione coerenti all’interno del paese”.

Questo cambiamento e le nuove linee guida sollevano molte domande ragionevoli sul significato di MPC in pratica, ma quando Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra, ha discusso la nuova posizione del comitato in una conferenza stampa giovedì, non ha voluto essere trasparente.

Ha rifiutato di rispondere a semplici domande sull’equilibrio delle opinioni del comitato e sulla definizione di “moderato”, ma ha spiegato più candidamente gli incentivi per l’aumento dei tassi di interesse in una conferenza stampa.

I primi due “giudizi chiave” che il Comitato di politica monetaria prenderà in considerazione prima di cambiare politica sono che ritiene che la maggior parte dell’aumento dell’inflazione il prossimo anno sarà automaticamente invertito e continuerà a riprendersi mentre la pandemia si attenua. A questo proposito, Bailey ritiene che le opinioni del comitato siano corrette. Ha sottolineato che questo è il terzo giudizio sul mercato del lavoro ed è molto probabile che nei prossimi mesi scatterà tassi di interesse più elevati prima del previsto.

Le prospettive di occupazione sono cambiate molto più velocemente del previsto.Anche se la disoccupazione e l’inattività sono molto più alte dei livelli pre-pandemia, molti datori di lavoro stanno ancora lottando per assumere.

Bailey ha dichiarato in una conferenza stampa: “La sfida di evitare un forte aumento del tasso di disoccupazione è stata sostituita dalla sfida di garantire il flusso di lavoro verso i posti di lavoro”, aggiungendo che il comitato presterà molta attenzione allo sviluppo del mercato del lavoro , in particolare il tasso di disoccupazione e, più in generale, misure di allentamento dell’economia e potenziali pressioni salariali.

La Banca d’Inghilterra ora ritiene che il tasso di disoccupazione del 4,8% alla fine di maggio abbia raggiunto il picco e scenderà costantemente al 4,4% entro un anno, a partire dal 2023 al 4,2%.

Aumento stipendio base La banca stima di essere tornata a livelli vicini a quelli pre-pandemia. Dato che c’è ancora un gran numero di lavoratori in disparte, questo è molto più forte del previsto: 250.000 disoccupati in più rispetto a prima della pandemia, 750.000 sono considerati inattivi e 2 milioni di persone hanno ancora ferie almeno parziali a fine giugno.

Ma a peggiorare le cose dal punto di vista dell’inflazione, la Banca d’Inghilterra ha trovato prove di “attrito” nel mercato del lavoro, in particolare le difficoltà di reclutamento segnalate dai datori di lavoro.

Attualmente, MPC ritiene che questi problemi siano temporanei e “potrebbero dissiparsi con l’inasprimento delle assunzioni”, in gran parte a causa della velocità con cui l’intero settore riapre. Un altro fattore alla base della carenza – l’apparente riluttanza dei dipendenti esistenti a trovare nuovi posti di lavoro – ha maggiori probabilità di inibire la crescita dei salari piuttosto che promuovere comunque la crescita dei salari.

Ma il MPC avverte che se la carenza di manodopera è più grave e duratura del previsto, se i lavoratori sono nel posto sbagliato, o hanno le competenze sbagliate, non sono in grado di trovare posti di lavoro disponibili, o se i giovani lasciano il mercato del lavoro e continuano a studiare per diversi anni— Ciò potrebbe portare a salari più alti, inflazione più sostenuta e tassi di interesse più elevati da parte della Banca d’Inghilterra.

Giovedì, quando è stato il momento di inasprire la politica monetaria, anche la Banca d’Inghilterra ha cambiato le sue linee guida su come aumentare i costi di finanziamento per famiglie, imprese e governi.

Fino a giovedì, la Banca d’Inghilterra ha annunciato la sua politica secondo cui non cambierà il livello delle valute create e acquistate attività nell’ambito del suo programma di allentamento quantitativo fino a quando i tassi di interesse non raggiungeranno l’1,5%.

In futuro, una volta che il tasso di interesse avrà raggiunto lo 0,5%, i proventi dei titoli di Stato rimborsati non saranno più reinvestiti.

Bailey ha affermato che questa nuova politica di inasprimento quantitativo non dovrebbe sostituire i tassi di interesse più elevati, ma fornirà un percorso “prevedibile e graduale” per invertire l’allentamento quantitativo. Ha aggiunto che circa 70 miliardi di sterline degli 875 miliardi di sterline di titoli di stato detenuti dalla Bank of England scadranno nel 2022 e 2023, e altri 130 miliardi di sterline scadranno nel 2023 e 2024.

Una volta che il tasso di interesse salirà all’1%, il Monetary Policy Committee ha affermato che prenderà in considerazione la possibilità di vendere attivamente gli asset di sua proprietà, ma la premessa è che le condizioni economiche e la vendita “non interromperanno il funzionamento del mercato finanziario”.

In entrambe le aree politiche, la Banca d’Inghilterra insiste sul fatto che non ha assunto alcun impegno e cambierà la sua politica solo quando sarà necessario controllare l’inflazione. Ciò significa che la strategia attendista che è stata il suo slogan sin dai primi giorni della crisi del coronavirus continuerà.

Ma come ha affermato Ruth Gregory, economista britannico senior presso Capital Economics: “Quando si tratta del meccanismo della politica di austerità, questo è un altro segnale che l’austerità si sta avvicinando”.