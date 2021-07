La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concorda un piano di lavoro per l’espansione nell’Africa subsahariana

Dall’agosto dello scorso anno, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha completamente smesso di fornire nuovi finanziamenti per progetti sovrani, e di fatto ha fermato anche nuovi progetti sub-sovrane.

“Confermiamo che in futuro non realizzeremo alcun tipo di progetto nel settore pubblico (Bielorussia), il che significa anche sub-sovranità, comuni, società quotate, ecc.”, ha affermato Renault-Basso.

Ha affermato che il consiglio di amministrazione della banca ha anche deciso di non realizzare alcun progetto nel settore pubblico in Bielorussia, aggiungendo che i progetti nel settore privato continueranno.

Dopo che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo ha accettato la richiesta dell’Iraq di diventare azionista della banca nel 2020, Renault-Basso ha affermato che l’adesione del paese è in corso.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata istituita tre anni fa per investire nelle economie ex comuniste dell’Europa orientale. Attualmente opera in 38 economie, principalmente in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale.

Odile Renaud-Basso ha detto in una conferenza stampa l’ultimo giorno: “I governatori ci hanno anche dato il via libera e hanno concordato un piano di lavoro per continuare il lavoro esplorativo, ovvero una possibile espansione limitata e graduale all’Africa subsahariana e all’Iraq. .” Riunione annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

LONDRA (Reuters)-Il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha dichiarato venerdì di aver concordato un piano di lavoro per l’espansione nell’Africa subsahariana e dovrebbe prendere una decisione su possibili azioni nel 2022.

