La banca ha capitale circolante?

il concetto di Capitale circolanteConosciuto anche come capitale circolante netto (NWC), non si applica alle banche perché le istituzioni finanziarie non hanno attività e passività correnti tipiche, come inventario e è possibile pagare per questi account (Stampa associata). Inoltre, è difficile determinare le passività correnti della banca perché le banche generalmente si affidano ai depositi come fonte del loro capitale e non sono sicure quando i clienti richiederanno i depositi.

Il capitale circolante è calcolato come differenza tra le attività correnti della società e le passività correnti.Il capitale circolante viene utilizzato per finanziare le operazioni correnti dell’azienda, come l’acquisto di scorte, la raccolta crediti (AR) Ottenere credito dai clienti, ottenere credito dai fornitori e produrre e spedire prodotti.

Il capitale circolante è una misura della forza finanziaria di un’azienda.Se il capitale circolante di un’azienda è negativo, significa che il suo Debito Maggiore del suo patrimonio, l’azienda potrebbe avere difficoltà a rimborsare il debito a breve termine. Potrebbe dover prendere in prestito denaro per pagare i suoi debiti o, nel peggiore dei casi, potrebbe fallire.Se un’azienda ha un capitale circolante positivo, questo significa che il suo risorse Più grande delle sue passività: l’azienda ha abbastanza soldi per pagare i suoi debiti a breve termine. Questo è un segno che l’azienda sta operando in modo efficiente e redditizio.

Il tentativo di calcolare il capitale circolante di una banca non è pratico perché il bilancio della banca non include attività e passività correnti tipiche, come inventario e conti da pagare (AP).

Un indicatore migliore della salute finanziaria di una banca è il margine di interesse netto (NIM), che misura il rapporto tra l’interesse guadagnato dalla banca e l’importo pagato ai depositanti.

Capitale circolante e bilancio bancario

Data la natura dell’attività bancaria, il calcolo del capitale circolante è un compito poco pratico.Da una banca Bilancio Non include inventario o conti da pagare tipici. Le banche non producono beni fisici. Invece, prendono in prestito fondi. Il reddito della banca deriva principalmente dalla differenza tra il costo del capitale e gli interessi attivi maturati con i prestiti al pubblico.

Inoltre, la banca no Immobilizzazioni, e fanno molto affidamento sui prestiti come principale fonte di finanziamento. Ciò è particolarmente evidente dal bilancio di una tipica banca commerciale. Ci sono poche immobilizzazioni, principalmente tra cui vari impianti fissi e fabbricati.

Un altro problema con il calcolo del capitale circolante bancario è la mancanza di classificazione di attività e passività per data di scadenza. Le banche non organizzano i bilanci in base ad attività e passività correnti e non correnti perché ciò è impossibile.Ad esempio, le passività di una banca tipica includono depositare, Può essere estratto su richiesta. Poiché è impossibile determinare quando è necessario un deposito specifico, le banche non possono classificare i depositi in depositi correnti o depositi non correnti. Tutto ciò rende impraticabile classificare attività e passività per data di scadenza.

Margine di interesse netto (NIM) e redditività della banca

Rispetto al capitale circolante, calcolare Margine di interesse netto (NIM) è un modo più diretto per determinare la redditività e il potenziale di crescita di una banca.La formula per calcolare il margine di interesse netto è il reddito da investimento meno le spese di investimento diviso per la media Attività redditizie.

Le banche e le società di investimento utilizzano il margine di interesse netto come metrica per mostrare quanto riescono a guadagnare interessi sui fondi rispetto agli interessi pagati ai depositanti. Un margine di interesse netto positivo indica che il reddito della banca dai suoi prodotti di credito (come mutui e prestiti) supera l’interesse che paga sul conto del depositante (come risparmi e certificati di deposito). Un margine di interesse netto negativo significa che le spese di investimento della banca superano il suo reddito di investimento, indicando che la direzione della società non ha investito efficacemente i suoi fondi.