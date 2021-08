La Banca Mondiale interrompe il sostegno finanziario all’Afghanistan, affermando che ha “profonda preoccupazione” per le donne

Questa notizia ha inferto un altro colpo all’economia afghana, che è fortemente dipendente dagli aiuti esteri e deve far fronte allo spettro dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

La portavoce della Banca mondiale, Marcela Sanchez-Bender, ha dichiarato in una dichiarazione alla CNN Business: “Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Afghanistan e il suo impatto sulle prospettive di sviluppo del Paese, in particolare per le donne”.

Secondo il rapporto dell’organizzazione, la Banca Mondiale si è impegnata a fornire più di 5,3 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti di sviluppo in Afghanistan. sito web L’Afghanistan Reconstruction Trust Fund gestito dalla Banca Mondiale ha raccolto più di 12,9 miliardi di dollari.

Sanchez-Bender ha dichiarato: “Abbiamo sospeso i pagamenti durante le operazioni in Afghanistan e stiamo monitorando e valutando attentamente la situazione in conformità con le nostre politiche e procedure interne”.

La Banca Mondiale ha dichiarato che continuerà a negoziare con la comunità internazionale e i partner per lo sviluppo. “Insieme ai nostri partner, stiamo esplorando come rimanere coinvolti per mantenere i guadagni di sviluppo duramente conquistati e continuare a sostenere il popolo afghano”, ha affermato Sanchez-Bender. Il popolo afghano affronta la minaccia dell’inflazione La valuta del paese è scesa al minimo storico Dopo il crollo del governo di Kabul sostenuto dagli Stati Uniti. in un colloquio Ajmal Ahmady, l’ex governatore della Banca centrale dell’Afghanistan, ha avvertito in un’intervista alla CNN venerdì che il suo paese avrebbe dovuto affrontare “difficoltà economiche” e ha implorato la comunità internazionale di continuare a fornire sostegno. “Gli aiuti umanitari non devono solo essere mantenuti, ma devono anche essere aumentati nei prossimi giorni e mesi”, ha affermato. “Non aspettiamo che arrivi un’altra crisi”.

Per saperne di più