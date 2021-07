La Bank of Australia ridurrà gli acquisti di obbligazioni e manterrà i tassi di interesse a livelli storicamente bassi Reuters

La maggior parte degli economisti australiani non vedrà la Reserve Bank of Australia aumentare i tassi di interesse fino alla metà del 2023.

Gli economisti della BNZ, una filiale della National Australia Bank (OTC:), prevedono che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) inizierà ad aumentare i tassi di interesse entro la fine dell’anno, grazie alla forte ripresa economica determinata dalla pandemia.

La Bank of Australia riconosce la forza dei dati recenti, ma sottolinea che la recente epidemia di virus è un’incertezza chiave nel prossimo futuro. Lowe ha ribadito che la visione fondamentale della banca centrale australiana per l’economia è che non raggiungerà i suoi obiettivi di inflazione e occupazione prima del 2024.

La Bank of Australia ha tagliato i tassi di interesse tre volte lo scorso anno ai minimi storici attuali e ha lanciato un programma di acquisto di obbligazioni su larga scala per ridurre i costi di finanziamento e stimolare i consumi.

Gli analisti intervistati da Reuters hanno previsto all’unanimità che la Reserve Bank of Australia limiterà il suo obiettivo di rendimento ad aprile 2024 invece di estenderlo a novembre. In termini di politiche di allentamento quantitativo, la maggior parte delle persone si aspetta un ambiente “flessibile”. [AU/INT]

Come generalmente previsto, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto l’obiettivo di rendimento triennale dello 0,1% per le obbligazioni di aprile 2024 e ha annunciato il terzo round di allentamento quantitativo, anche se su scala ridotta rispetto ai due round precedenti.

© Reuters. File foto: i pedoni passano davanti all’ingresso principale della sede della Reserve Bank of Australia (RBA) nel centro di Sydney, in Australia, il 3 ottobre 2016. La foto è stata scattata il 3 ottobre 2016. REUTERS/David Gray/Foto d’archivio

