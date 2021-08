La bassa stagione non è breve!I prezzi nazionali e internazionali del gas naturale continuano ad aumentare, le azioni del concetto di gas naturale aumentano notevolmente

Condividi questo articolo!

Il mercato del gas naturale ha registrato una buona performance di recente e i prezzi del gas naturale hanno mostrato un andamento in bassa stagione. Il gas naturale, che una volta era a buon mercato, è diventato la merce con l’aumento maggiore quest’anno. A giudicare dal mercato internazionale, i prezzi internazionali del gas naturale hanno continuato a salire negli ultimi mesi e i prezzi europei del gas naturale hanno continuamente stabilito nuovi record.

A partire dal 13 agosto, i dati dell’American Intercontinental Exchange (ICE) hanno mostrato che il prezzo di riferimento del gas naturale europeo, il prezzo forward del gas naturale olandese TTF di settembre ha raggiunto i 44,465 euro per MWh, un aumento del 100% rispetto al prezzo di maggio. L’attuale offerta di gas naturale in Europa è scarsa e la domanda è in aumento.I fattori sopra descritti hanno causato il recente aumento dei prezzi del gas naturale all’estero. Inoltre, il prezzo CIF del GNL importato dal mio paese (gas naturale liquefatto) ha continuato ad aumentare da maggio.A partire dal 6 agosto, il prezzo CIF del GNL era di 17,29 dollari USA per milione di calore britannico, un forte aumento del 443% su base annua. -anno. Al 12 agosto, il prezzo del principale produttore cinese di GNL era di 5.391 yuan/ton, con un aumento del 5,89% rispetto a giovedì scorso e un aumento su base annua del 111,25%.

La domanda fa aumentare i prezzi del gas naturale in patria e all’estero

Come tutti sappiamo, il gas naturale è un’energia fossile, ma è l’energia fossile più pulita e le sue emissioni di anidride carbonica sono del 50% inferiori a quelle del carbone. L’utilizzo di energie rinnovabili come l’energia eolica e solare è in una fase iniziale e attualmente il gas naturale ha ancora un posto nel mercato dell’energia.

L’Agenzia internazionale per l’energia prevede che entro il 2024 la domanda di gas naturale dovrebbe aumentare del 7% rispetto a prima dell’epidemia. La società di consulenza McKinsey ritiene che nel lungo periodo la domanda di GNL dovrebbe crescere a un tasso annuo del 3,4% entro il 2035, superando altri combustibili fossili. L’aumento dei prezzi del gas naturale in Europa ha aumentato le preoccupazioni sull’inflazione in molti paesi europei. In Spagna e Germania, l’impennata del costo dell’elettricità causata dai prezzi del gas naturale è diventata una questione importante nell’agenda politica.

A livello nazionale, secondo l’ultimo monitoraggio dei prezzi di mercato di 50 importanti mezzi di produzione in nove grandi categorie nel settore della circolazione nazionale, l’Ufficio nazionale di statistica mostra che all’inizio di agosto 2021 rispetto alla fine di luglio, i prezzi di 29 prodotti sono aumentati , 20 prodotti sono diminuiti e i prezzi di un prodotto sono diminuiti. Tra questi, il prezzo di mercato del GNL ha registrato l’aumento più elevato nello stesso periodo, pari al 10,2%.

Il 16 agosto, dati rilevanti diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica hanno mostrato che il tasso di crescita della produzione di gas naturale nel mio paese è rallentato. A luglio la produzione di gas naturale è stata di 15,8 miliardi di metri cubi, in aumento del 9,8% su base annua, in diminuzione di 3,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, in aumento del 15,1% rispetto allo stesso periodo del 2019, una media incremento del 7,3% in due anni, e una produzione media giornaliera di 510 milioni di metri cubi. Le importazioni di gas naturale sono cresciute rapidamente. A luglio sono state importate 9,34 milioni di tonnellate di gas naturale, con un incremento annuo del 27,0%. Da gennaio a luglio sono state importate 68,96 milioni di tonnellate di gas naturale, con un incremento annuo del 24,0%.

Negli ultimi anni, gli investimenti del mio paese nell’esplorazione e nello sviluppo di petrolio e gas sono diminuiti e la capacità di produzione di gas naturale di nuova costruzione è stata insufficiente, il che ha impedito all’aumento delle riserve di gas naturale di tenere il passo con la rapida crescita dei consumi . Colpito dal calo degli investimenti nell’esplorazione e nello sviluppo del gas naturale, il tasso di crescita della produzione di gas naturale nel mio paese è stato più lento del tasso di crescita della domanda. Secondo le statistiche, negli ultimi dieci anni, quando il tasso di crescita composto della domanda del mercato del gas naturale ha superato il 10%, il tasso di crescita composto della produzione nazionale di gas naturale è stato solo del 7%, il che ha portato alla continua espansione dell’offerta nazionale di gas naturale e divario di domanda. Nella prima metà di quest’anno, le importazioni di gas naturale del mio paese sono aumentate del 24% su base annua. Tra questi, le importazioni di GNL hanno rappresentato il 67%, con un aumento su base annua del 92%.

Inoltre, le fluttuazioni dei prezzi del gas naturale nel mio paese non sono solo influenzate da fattori internazionali, ma sono anche legate all’obiettivo nazionale del “dual carbon” e al processo “carbon to gas”. Il gas naturale è la più pulita tra le fonti energetiche fossili ed è anche una scelta realistica per il mio paese raggiungere l’obiettivo del “doppio carbonio”. Con un alto grado di dipendenza esterna, il mio paese ha accelerato lo sviluppo del gas naturale nazionale. Nel 2018, in conformità con la decisione e lo spiegamento centrali, i dipartimenti locali e le compagnie petrolifere e del gas hanno rafforzato la progettazione di alto livello dello sviluppo del gas naturale, hanno aumentato vigorosamente gli sforzi di esplorazione e sviluppo e si sono sforzati di aumentare la percentuale di energia pulita nella struttura energetica cinese . Tuttavia, alcuni analisti hanno affermato che sullo sfondo dell’obiettivo del “doppio carbonio”, il mio paese sta affrontando un importante aggiustamento nella struttura energetica, ma la fornitura di nuova energia non può sostituire l’energia fossile su larga scala a breve termine. La proporzione del consumo di carbone nell’energia fossile diminuirà e la proporzione del consumo di gas naturale aumenterà, il che è inevitabile e un gran numero di progetti “coal-to-gas” atterreranno. Pertanto, in assenza di un’espansione significativa dal lato dell’offerta, l’attrazione della domanda è la ragione principale dell’aumento del prezzo del gas naturale.

In generale, l’alta stagione della domanda di gas naturale del mio paese va da ottobre a marzo del secondo anno di ogni anno e la bassa stagione della domanda va da aprile a settembre. Il prezzo fuori stagione è solitamente inferiore all’alta stagione, ma il prezzo del GNL consegnato in Asia ad agosto di quest’anno è stato vicino al livello più alto nello stesso periodo della storia. Attualmente, l’industria del gas naturale del mio paese dipende per oltre il 40% da fonti estere e poiché il mercato del gas naturale del mio paese dipende maggiormente da fonti estere, l’aumento dei prezzi internazionali del gas naturale ha fatto salire i prezzi nazionali del gas naturale.

Beneficiando dell’aumento dei prezzi, le azioni del concetto di gas naturale sono aumentate notevolmente

L’aumento dei prezzi del gas naturale ha avuto un impatto enorme anche sulle aziende del gas legate alla filiera: le aziende orientate alla produzione con risorse di gas naturale a monte hanno beneficiato in modo significativo delle prestazioni di alcune aziende. Ad esempio, tra le società A-share, il rapporto semestrale di Chengdu Gas mostra che la società ha realizzato un utile netto di 320 milioni di yuan nella prima metà di quest’anno, con un aumento su base annua del 27%; New Natural Gas dovrebbe aumentare il suo utile netto nella prima metà dell’anno dal 335% al ​​358%; ENN prevede che nel 2021 Nella prima metà dell’anno, l’utile netto è stato di 1,964 miliardi a 2,110 miliardi di yuan, un anno su anno aumento dal 170% al 190%. Tra questi, l’attività di vendita diretta di gas naturale dovrebbe raggiungere un utile netto di circa 220 milioni di yuan attribuibile alla capogruppo, che porterà un contributo maggiore alla crescita della performance.

Tuttavia, le società che richiedono gas naturale corrono il rischio di un aumento dei prezzi delle materie prime e i loro costi di produzione aumenteranno. L’aumento dei prezzi del gas naturale è negativo per le società di urea che utilizzano il gas naturale come materia prima e per le società di trasformazione del gas naturale in metanolo, come Sichuan Meifeng, Yuanxing Energy e Lutianhua, che hanno subito cali o perdite a causa dell’aumento dei prezzi del gas naturale. Sichuan Meifeng ha anche affermato che i prodotti a base di urea dell’azienda sono realizzati con gas naturale e che l’aumento o la diminuzione dei prezzi del gas naturale avrà un impatto sul costo di produzione dell’urea.

L’aumento del prezzo del gas naturale si diffonderà inevitabilmente alla filiera a valle, facendo aumentare il costo della filiera a valle e innescando un aumento dei prezzi di prodotti e servizi nella filiera a valle. Ciò significa che aumenterà il costo dell’energia fornita dalle fabbriche e aumenterà anche il consumo di gas nella vita quotidiana dei consumatori, come fare il bagno, lavare i vestiti e cucinare. Chuancai Securities ritiene che la domanda di GNL possa fluttuare a breve termine a causa dell’impatto dell’epidemia e dell’effetto di sostituzione, ma la stagione del riscaldamento, i requisiti di qualità dell’aria delle Olimpiadi invernali e i requisiti di neutralità del carbonio aumenteranno l’uso di risorse naturali i prezzi del gas e del GNL saranno sostenuti nel medio termine.

Per quanto riguarda l’andamento del mercato secondario, grazie all’aumento dei prezzi del gas naturale, l’indice di settore del gas naturale ha recentemente continuato a crescere. Dal 29 luglio l’indice di settore ha registrato un rialzo di 13 giorni di negoziazione consecutivi. Il 16 agosto, le azioni del concetto di gas naturale sono aumentate di nuovo bruscamente. A mezzogiorno, Cryogenics (300540.CN), Houpe (300471.CN), Kerong Environment (300152.CN) e Zhiyuan New Energy (300985.CN) sono saliti del 20% per chiudere il consiglio e Xinzhonggang (605162.CN) ) ha chiuso il consiglio di amministrazione. CN), Hangzhou Thermal Power (605011.CN) limite giornaliero, Zhongtai (300435.CN), Furui Special Equipment (300228.CN) è aumentato di oltre il 15%, Hengtai Aipu (300157.CN), Snowman azioni (002639.CN) CN), Guanghui Energy (600256.CN) è aumentato di oltre il 5%, Shenzhen Gas (601139.CN), Foran Energy (002911.CN), Xintian Green Energy (600956.CN) e altri titoli sono aumentati più del 4%.

