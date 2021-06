La battaglia per le sovvenzioni di Airbus e Boeing è tutt’altro che finita

Diciassette anni dopo, milioni di dollari in spese legali e la sanguinosa e sanguinosa relazione tra Boeing e Airbus, la compagnia aerea più longeva al mondo La fine della disputa commerciale Alla fine. Almeno è così che l’UE e gli Stati Uniti hanno annunciato martedì che avrebbero sospeso il loro accordo per imporre tariffe sui sussidi dai due maggiori produttori di aerei del mondo.

Ma dietro il contrattacco ministeriale e la dichiarazione di vittoria del passaggio dal “contenzioso alla cooperazione”, il fatto è che non è stata raggiunta alcuna conclusione che possa porre fine alla vertenza definitivamente.

Le due parti hanno appena deciso di accantonare le tariffe tit-for-tat e di non risolvere per il momento le cause profonde delle loro differenze, e concedersi cinque anni per elaborare un quadro accettabile per entrambe le parti per sostenere le industrie aerospaziali del due paesi.

Non dubitare che il risentimento stia ancora fermentando. I commenti di Boeing sugli attuali sforzi dell’Unione europea per risolvere il cosiddetto problema dell’assistenza al lancio di nuovi aeromobili sono convincenti. L’accordo annunciato al mondo martedì ha fatto sì che l’UE promettesse di non fare una cosa del genere. Ha solo affermato che “le due parti continueranno a negoziare sulla soluzione delle misure di sostegno in sospeso”.

Per gli Stati Uniti, questo significa porre fine al sistema europeo di concessione di prestiti per nuovi aeromobili e rimborsare i prestiti quando l’aereo vince un certo livello di ordini di esportazione. Finché i prestiti vengono emessi a tassi di mercato, l’Organizzazione mondiale del commercio considera il sistema legale, ma non è sempre così. Ma può proteggere Airbus dal costo del fallimento. Per l’Europa, il problema è sostenere Boeing attraverso agevolazioni fiscali nazionali e ricerche finanziate dalla difesa che andranno a beneficio del settore degli aerei commerciali.

Persone vicine a entrambe le parti hanno affermato che fino a venerdì, un accordo tempestivo al vertice dell’UE del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sembrava improbabile perché Boeing ha continuato a insistere sul sostegno ai rimborsi di Airbus da decenni.

Ma nel fine settimana, i negoziatori sembravano aver scelto un nuovo approccio. Scelgono di esplorare modi per migliorare il dialogo tra le due parti al fine di raggiungere un accordo in futuro. Ciò include contatti regolari tra i segretari commerciali dell’UE e degli Stati Uniti in un gruppo di lavoro congiunto e la trasparenza dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo.

Il duro lavoro inizia ora. Trovare il quadro giusto per entrambe le parti non è facile. Ma tutti si rendono conto che il tempo stringe perché i loro campioni aerospaziali possano godere di decenni di duopolio commerciale.

Entro la fine dell’anno, i velivoli cinesi a corridoio singolo C919, concorrenti del Boeing 737 e dell’Airbus A320, entreranno in servizio commerciale. Sebbene la sua autonomia e l’efficienza del carburante non possano competere con gli ultimi modelli di Boeing e Airbus, le compagnie aeree statali cinesi si sono messe in fila per garantire il successo dell’aeromobile e ottenere più ordini.

Nel corso degli anni, il sostegno statale rilevante è stato di circa 49 miliardi di dollari USA a 72 miliardi di dollari USA, il che ha stabilizzato il suo sviluppo. COMACSecondo il Center for Strategic and International Studies, un think tank con sede a Washington. Sebbene la prima variante di C919 possa avere una base di clienti limitata, le future iterazioni potrebbero essere più competitive su scala globale, specialmente se è disponibile il supporto per prestiti agevolati ai clienti.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti si sono finalmente resi conto che se non fossero d’accordo su ciò che costituisce una parità di condizioni, sarebbe difficile per loro lamentarsi del sostegno della Cina al suo campione spaziale. Questo accordo riguarda più l’autoprotezione che la fine delle controversie commerciali.

Tuttavia, per fare davvero la differenza, il gruppo di lavoro dovrebbe coinvolgere altri paesi aerospaziali, come Regno Unito, Brasile e Canada. Se tutti sono d’accordo su ciò che costituisce un sostegno statale accettabile, possono porre maggiore enfasi sui requisiti di trasparenza della Cina.

Tutto sommato, le misure concordate questa settimana potrebbero aprire la strada a condizioni di maggiore parità. Ma nascondono anche una volta per tutte l’idea che l’aviazione civile fosse un tempo un vero problema aziendale.

Nella dichiarazione di martedì, le due parti non hanno messo in dubbio la legittimità del sostegno del governo alle società aerospaziali dei due paesi. Invece, si concentrano su come definire quale supporto può essere fornito e quali termini. “Si tratta in realtà del livello accettabile di sussidi”, ha affermato un avvocato del commercio a Ginevra.

Sash Tusa, analista aerospaziale di Agency Partners, ha dichiarato: “Questo è il momento in cui le persone iniziano a rendersi conto che l’aviazione civile è… il governo e il Paese”.

Molti di noi lo sanno da molti anni. È solo un peccato che ci siano voluti 17 anni, milioni di dollari e un sacco di aria calda per dissipare questa illusione.

