La Belbok tedesca rompe tra il Partito dei Verdi e l’era Merkel

La leader del Partito dei Verdi tedeschi ha promesso che se il suo partito salirà al potere a settembre, adotterà una linea dura contro Cina e Russia e riformerà le regole fiscali europee.Le politiche sono molto diverse.

In una rara intervista con i media stranieri, la candidata al primo ministro del Partito dei Verdi Annalena Belbok ha chiesto modifiche al deficit di bilancio e ai livelli di debito degli Stati membri dell’UE se il suo partito entra nel governo dopo le elezioni federali del 26 settembre. Restrizioni allentate.

“La lezione principale della crisi dell’euro è che le politiche di austerità potrebbero eventualmente uccidere l’economia”, ha affermato, motivo per cui sono necessarie riforme fiscali. “La Germania e l’Europa devono tornare ad essere i motori dell’innovazione”.

Ha anche un atteggiamento più duro in politica estera rispetto ai suoi principali rivali: ha suggerito che l’Unione Europea imponga dazi sulle importazioni alle società cinesi sostenute dallo Stato e sancisca i beni immobiliari di individui legati al regime di Putin in Russia.

Balbok ha accusato l’amministrazione Merkel di essere debole nei confronti di Mosca, soprattutto quando si trattava di Il suo sostegno al gasdotto Nord Stream 2.

Per la Russia, “devi cercare il dialogo quando possibile, ma essere duro quando necessario”, ha detto al Financial Times in un’intervista congiunta con il francese Le Monde e il quotidiano Austrian Standard sul suo autobus verde neon della campagna.

Baerbock è una deputata di 41 anni senza esperienza governativa, che ha fatto la storia ad aprile. Nominato primo candidato primo ministro del Partito dei VerdiI primi sondaggi hanno indicato che potrebbe anche succedere alla Merkel come leader della Germania.

Da allora, i suoi ascolti sono diminuiti, ma le elezioni sono ancora aperte, il Partito dei Verdi, sondaggi Circa il 20% può ancora svolgere un ruolo importante nel governo di coalizione, che aprirà la strada alla Germania dopo la Merkel.

La politica della firma del suo partito è di raggiungere una trasformazione completa dell’economia tedesca verso la neutralità del carbonio entro 20 anni. Il Partito dei Verdi spera di aumentare il prezzo del carbonio a 60 euro per tonnellata dal 2023, aumentare il prezzo della benzina di 16 centesimi al litro e promuovere l’espansione su larga scala delle energie rinnovabili.

La loro proposta più ambiziosa è un piano di spesa decennale da 500 miliardi di euro, finanziato principalmente da prestiti pubblici, per aiutare l’industria a sviluppare un modello di business neutrale dal punto di vista climatico e ristrutturare infrastrutture traballanti.

“La prosperità di questo paese si basa sulla nostra industria e, se questo successo deve continuare in futuro, la Germania deve raggiungere la neutralità climatica”, ha affermato Balbok. “Il cambiamento climatico è diventato un fattore chiave nella competizione commerciale”, ha aggiunto, citando settori futuri come i veicoli elettrici e l’acciaio verde.

Per aiutare a finanziare la transizione, il Partito dei Verdi spera di riformare il “freno all’indebitamento” della Germania, il limite costituzionale ai nuovi prestiti.Anche loro vogliono cambiare Accordo di stabilità e crescita dell’UE, limitare i disavanzi di bilancio e i livelli di debito e consentire agli Stati membri di effettuare maggiori investimenti pubblici in settori quali la protezione del clima e l’economia digitale.

Baerbock ha sottolineato le sue qualifiche pro-UE. “Vogliamo che la Germania torni ad essere la forza trainante dell’integrazione europea”, ha affermato. “Abbiamo bisogno della sovranità europea e possiamo raggiungere questo obiettivo solo se la Germania è davvero desiderosa di far avanzare le questioni chiave dell’Europa”.

Ma l’idea di debito dei Verdi non è stata ampiamente accettata. Armin Raschelt CDU/CSU di centro-destra di Merkel e Olaf Schultz Come ministro delle finanze, il Partito socialdemocratico, che ha guidato la Germania attraverso la pandemia, si è opposto alla riforma del freno all’indebitamento tedesco o alle regole fiscali dell’UE.

Baerbock e il suo co-leader Robert Habeck hanno trasformato il Partito dei Verdi in un partito più adatto ai centristi che aspirano alla stabilità e hanno costruito ponti con le imprese © Liesa Johannssen-Koppitz/Bloomberg

Come candidato al cambiamento, Baerbock sta cercando di trovare un equilibrio, ma non troppi cambiamenti.

Gli elettori tedeschi spesso considerano la risposta al riscaldamento globale una priorità assoluta per le indagini.Tuttavia hanno anche mostrato riluttantece Vota verde il giorno delle elezioni, preoccupato per i drastici cambiamenti che l’Eco-Partito potrebbe portare.In passato, i critici lo hanno descritto come Divieto, Il partito che ama le cose proibite.

Ma negli ultimi tre anni, Belbok e il suo co-leader Robert Habeck hanno trasformato il Partito dei Verdi in una forza pronta a prendere il potere. Hanno reso il partito più adatto ai centristi che aspirano alla stabilità e hanno costruito ponti con le aziende. Il Partito dei Verdi, un tempo noto per i suoi membri pacifisti, ora ha la politica estera più dura di qualsiasi partito tradizionale.

Baerbock ha sostenuto che l’UE imponga dazi di importazione UE più elevati sui prodotti di aziende cinesi che non rispettano le leggi europee sull’ambiente o sul lavoro o sui prodotti sovvenzionati dal governo cinese.

Ha respinto l’idea che la Germania dovrebbe rilassarsi con la Cina perché richiede la cooperazione di Pechino sui problemi del cambiamento climatico. Ha affermato che la Cina perseguirà comunque una politica climaticamente neutra basata sull'”interesse personale assoluto”.

Anche i paesi baltici e dell’Europa centrale e gli Stati Uniti applaudiranno per la sua opposizione al gasdotto North Stream 2, che secondo i critici consentirà alla Russia di interrompere la fornitura di gas naturale attraverso l’Ucraina.

La maggior parte dei politici tedeschi sostiene questo gasdotto, credendo di poter prevenire la pressione sull’Ucraina minacciando di imporre sanzioni a Mosca. Ma Belbok ritiene che ciò sia irrealistico e ha sottolineato che l’Europa ha ripetutamente cercato di impedire alla Russia di intervenire, ma tutti si sono conclusi con un fallimento.

“Alcune persone sembrano essere più disposte a chiudere gli occhi di fronte alla realtà, sperando che non sia così male”, ha detto. “Questo di solito non funziona per la Russia.”

Non è chiaro se Balbok possa ottenere un tale cambiamento nella prossima amministrazione. Il suo tasso di approvazione è diminuito di recente perché ha resistito alle accuse di plagio e modifica dei curriculum. Alcuni commentatori l’hanno persino invitata a consegnare la sua candidatura ad Habaek per aumentare le possibilità del partito di entrare nel governo.

Baerbock si vantava del suo passato come giocatrice di trampolino competitivo, dicendo che non aveva mai preso in considerazione una mossa del genere. “Ero un’atleta donna. Se dopo i preliminari hai detto che non vuoi continuare la competizione, allora non dovresti partecipare alla competizione all’inizio”.