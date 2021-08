La Berkshire Hathaway di Warren Buffett si riprende dal rallentamento del coronavirus Reuters

2/2 © Reuters. Foto del file: gli azionisti della Berkshire Hathaway camminano attraverso gli schermi video durante la riunione annuale della società a Omaha il 4 maggio 2013.REUTERS/Rick Wilkin/File Photo



Autore: Jonathan Stampel

(Reuters) – Berkshire Hathaway (NYSE:) di Warren Buffett ha dichiarato sabato che molte delle sue attività si stanno riprendendo fortemente dalle prime profondità della pandemia di coronavirus, guidando i profitti e le entrate sono rimbalzate.

La società che Buffett opera dal 1965 ha anche riacquistato $ 6 miliardi di proprie azioni nel secondo trimestre, anche se il prezzo delle sue azioni raggiunge spesso nuovi massimi, il che dimostra anche che il miliardario è fiducioso nel suo futuro.

Berkshire Hathaway, con sede a Omaha, Nebraska, le attività di produzione, servizi e vendita al dettaglio hanno subito gravi perdite lo scorso anno a causa di un forte calo dell’attività economica, un aumento della disoccupazione e gli acquirenti che restano a casa.

Ma ora, Berkshire ha affermato che, nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’aumento dei costi, molte delle sue ferrovie BNSF, rivenditori di auto con lo stesso nome e settori abitativi hanno visto una ripresa “significativa”, in alcuni casi, guadagni e ricavi superano fino al pre -livello pandemico.

Un altro segno di miglioramento è la decisione del Berkshire di non ribadire gli avvertimenti secondo cui altre unità operative stanno ancora affrontando gli effetti negativi della pandemia nei suoi precedenti risultati trimestrali.

L’utile operativo per il secondo trimestre è aumentato del 21% da US $ 5,51 miliardi o circa US $ 3.463 per azione A nello stesso periodo dello scorso anno a US $ 6,69 miliardi, o circa US $ 4.424 per azione A.

L’utile netto è aumentato del 7% a US $ 28,1 miliardi, o US $ 18.488 per azione A. Ciò ha beneficiato dell’offerta di Berkshire Hathaway per Apple (NASDAQ:), Bank of America (New York Stock Exchange). Code:) e guadagni non realizzati da Bank of L’investimento americano da 192 miliardi di dollari. American Express (Borsa di New York:) Società

Le entrate sono aumentate del 22% a 69,1 miliardi di dollari. Berkshire possiede anche società come Geico Auto Insurance Company e See’s Candies.

L’analista di Edward Jones, Jim Shanahan, ha affermato che i risultati sono “abbastanza forti e riflettono un’ampia forza economica”. Ha valutato Berkshire come un “acquisto” e ha aumentato le sue previsioni di profitto al 2022.

Con la ripresa economica, la performance di molte aziende americane è migliorata.

Goldman Sachs (NYSE:) questo mese ha aumentato le previsioni di profitto della società per il 2021, il che significa un tasso di crescita annuale del 45%.

Vale la pena notare nel secondo trimestre che Buffett ha rivelato che se si dimette, il prossimo CEO di Berkshire sarà Greg Abel, il vicepresidente delle attività non assicurative di Berkshire. Buffett ha compiuto 91 anni il 30 agosto.

Venditore online

Dalla fine del 2019, i riacquisti totali di azioni di Berkshire Hathaway sono aumentati a circa 39 miliardi di dollari, inclusi almeno 1,7 miliardi di dollari di riacquisti a luglio, quando il numero di azioni è ulteriormente diminuito.

Buffett ha riacquistato aggressivamente azioni del Berkshire perché la valutazione del mercato azionario è elevata e la crescita di società di acquisizione per scopi speciali (che quotano società private) rende il costo dell’acquisizione dell’intera società troppo costoso.

“Questo è un killer”, ha detto Buffett alla riunione annuale del Berkshire il 1 maggio, riferendosi a SPAC.

La valutazione potrebbe anche aver avuto un ruolo nelle vendite di Berkshire Hathaway di $ 1,1 miliardi in più di azioni rispetto a quelle acquistate durante il trimestre.

Nonostante il riacquisto, il sell-off netto è stato uno dei motivi per cui Berkshire Hathaway deteneva ancora $ 144,1 miliardi in contanti ed equivalenti alla fine di giugno.

Il prezzo delle azioni di Berkshire è aumentato del 23,7% nel 2021, superando l’aumento del 18,1% dell’indice S&P 500, che in precedenza era rimasto notevolmente indietro rispetto all’indice nel 2019 e nel 2020.

“Ovviamente, è difficile per loro dispiegare capitali sul mercato aperto”, ha detto Shanahan. “Data la valutazione del titolo, dovremmo aspettarci che il riacquisto di Berkshire sia la fonte preferita di impiego del capitale”.

I profitti di BNSF sono aumentati del 34% a 1,52 miliardi di dollari mentre i rivenditori riforniscono le scorte e aumentano la domanda di prodotti da costruzione, cereali e carbone.

I concessionari di automobili Berkshire Hathaway hanno registrato un aumento del 30% delle vendite di auto nella prima metà dell’anno.

Anche gli acquisti di case sono rimbalzati, guidando una crescita degli utili trimestrali dichiarati delle case mobili di Clayton Homes del 43% e una crescita degli utili segnalata trimestralmente dell’omonima agenzia immobiliare di Berkshire Hathaway del 129%.

La società di brokeraggio fa parte di Berkshire Hathaway Energy e il credito d’imposta sull’energia eolica ha aiutato i suoi profitti ad aumentare del 17%.

Alcune aziende hanno avuto scarsi risultati.

L’utile di sottoscrizione ante imposte di Geico è diminuito del 70% con la frequenza delle persone che guidano e si schiantano. Anche i concorrenti tra cui Allstate Corp (NYSE:) e Progressive Corp (NYSE:) hanno segnalato più incidenti.

Berkshire Hathaway ha anche affermato che a causa dei tagli delle compagnie aeree agli ordini di aeromobili, le entrate del produttore di aeromobili e componenti industriali Precision Castparts sono diminuite del 9% e la società ha svalutato $ 9,8 miliardi nel 2020. Ha detto che è improbabile che ci sarà presto un grande rimbalzo perché i clienti hanno abbastanza parti.