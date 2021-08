La Bielorussia svolge un ruolo nelle questioni relative all’immigrazione nell’UE

Nessun dittatore può rimanere al potere per un quarto di secolo senza mostrare abbastanza astuzia.Alexander Lukashenko della Bielorussia ha trovato un modo per colpire l’UE in punti sensibili come parte del suo contrattacco sanzioni Dopo le controverse elezioni dello scorso anno, l’Unione Europea ha imposto la sua soppressione dell’opposizione.I ministri dell’UE la scorsa settimana imputato Minsk “ha strumentato l’umanità” e ha stabilito “Attacco diretto“Mira a destabilizzare l’UE, spostando deliberatamente gli immigrati mediorientali attraverso i suoi confini nei paesi vicini all’UE.

Finora quest’anno, più di 4.100 richiedenti asilo (principalmente dall’Iraq) hanno attraversato illegalmente il confine dalla Bielorussia alla Lituania, che è 50 volte il numero del 2020. I paesi vicini accusano Minsk di fornire pacchi alla Bielorussia a migranti provenienti da Iraq, Siria o paesi nordafricani, incluso l’accesso al confine; La Lituania ha rilasciato video clip che presumibilmente mostrano la polizia antisommossa bielorussa che spinge i migranti oltre il confine. Di recente, poiché la Lituania ha rafforzato i suoi confini, il flusso in Lituania è diminuito, ma il flusso in Polonia è aumentato. Varsavia ha dichiarato di aver detenuto più immigrati illegali ad agosto che in tutti i mesi da gennaio a luglio.

Lettonia, che confina con la Bielorussia, Dichiarato Il confine entra in stato di emergenza, consentendo all’esercito di sostenere le guardie di frontiera, la Polonia la scorsa settimana Più di 900 truppe inviate Al confine con la Bielorussia.Il ministro degli Affari esteri della Lettonia ha avvertito Rischio di incidente, le truppe russe e bielorusse parteciperanno alle esercitazioni militari vicino al confine della NATO il prossimo mese.

Lukashenko sta esplorando uno dei problemi più nevralgici dell’Unione europea. L’ondata di immigrazione dalla Siria e altrove nel 2015 ha aperto profonde spaccature e alimentato i partiti nazionalisti.In seguito si è scoperto che Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca avevano Violazione del diritto dell’UE Rifiuto di accettare la “quota” per i richiedenti asilo.L’acquisizione dell’Afghanistan da parte dei talebani ha suscitato preoccupazioni Una nuova ondata di richiedenti asilo, Che può sostenere i populisti nelle elezioni in Germania, Francia e altrove.

Il leader della Bielorussia ha affermato che il Paese sta rispondendo alle pressioni straniere”Secondo la sua capacitàHa detto in una conferenza stampa di otto ore questo mese che le sanzioni occidentali sarebbero controproducenti perché “La realtà degli eventi di oggi mostra“Sul bordo.

Il suo comportamento ha creato un dilemma per i leader dell’UE.loro hanno Fare affidamento sulle sanzioni Funzionari e società opposte come mezzo principale per punire il regime di Lukashenko per la repressione dalle proteste post-elettorali dello scorso anno. Migliaia di persone sono state arrestate.

Tuttavia, Bruxelles può rispondere in molti modi. Uno è fornire assistenza per proteggere e monitorare il confine tra l’UE e la Bielorussia e istituire un centro di accoglienza in cui possano essere trattati tutti i migranti che attraversano.

In secondo luogo, l’unico modo realistico per gli immigrati dalla Bielorussia di entrare per la prima volta nell’UE è volare lì. La pressione dell’Unione Europea ha convinto l’Iraq a sospendere temporaneamente i voli per la Bielorussia. Bruxelles dovrà stabilire contatti simili con i paesi che potrebbero volare a Minsk dall’Afghanistan. I funzionari e le compagnie aeree di linea, le società di charter e le società di leasing di aeromobili dovrebbero essere avvertite che incorreranno in sanzioni se intraprendono tali attività.

Lukashenko avrà sicuramente altre capacità. Ha minacciato di consentire l’ingresso di droghe e materiali nucleari nell’UE, anche se controlli più severi alle frontiere potrebbero essere d’aiuto.Gli Stati membri dell’UE potrebbero provare di nuovo a mantenere l’unità se dovessero affrontare Afflusso di immigrati Fuggi dall’oppressione dell’Afghanistan. Ma non dovrebbero lasciarsi manipolare da qualcuno che opprime la loro gente nel centro dell’Europa.