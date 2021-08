La blockchain australiana afferma che il governo vede ancora l’industria come il “Wild West”

Blockchain Australia, un’associazione che rappresenta l’industria locale delle criptovalute, ha avvertito che il paese è rimasto indietro in termini di regolamentazione a causa dell’eccessiva insistenza sulla narrativa sprezzante del “Wild West”.

L’associazione ha Impegnarsi in modo proattivo con il Paese Negli ultimi mesi, mentre il governo continua a rivedere il futuro della blockchain e della tecnologia finanziaria e della regolamentazione del paese.

Il CEO di Blockchain Australia Steve Vallas è apparso davanti al comitato speciale del Senato australiano come centro tecnologico e finanziario la scorsa settimana Dire L’associazione si oppone fermamente all’idea che lo spazio crittografico sia ancora “un po’ selvaggio west” e “richiede deliberatamente che i regolatori ci contattino”. Tracciando l’emergere della narrativa al boom dell’ICO 2017-18, Vallas ha accusato il governo di rispondere a questo fenomeno con un approccio “aspetta e vedi” eccessivamente passivo:

“paesaggio […] Oggi è completamente diverso. Non abbiamo riscontrato alcun interesse interno per le ICO in Australia, non pensiamo che i regolatori permetteranno che ciò accada di nuovo, quindi abbiamo un nuovo capitolo, ma questo argomento è sempre esistito. […] Quando le persone non capiscono questo spazio, tendono a favorire il selvaggio West e gli attori malvagi e cattivi. “

L’argomento di Vallas è stato ampiamente sostenuto da Michael Acima, un partner dello studio legale australiano Piper Alderman, specializzato in diritto digitale, concentrandosi sulla tecnologia finanziaria, sulla tecnologia normativa e sui settori blockchain e asset digitali. Tuttavia, a differenza di Vallas, Acima confronta il ritardo normativo australiano con la situazione in alcune altre giurisdizioni (in particolare gli Stati Uniti). In quest’ultimo, ha affermato che nei crimini e in altri casi relativi alle transazioni di criptovaluta, ha affermato che le persone “stanno effettivamente leggendo le foglie di tè che sono già state perseguite, cercando di capire”.

Dopo Vallas e Acima, Chloe White, amministratore delegato di Genesis Block, ha detto al comitato che il governo australiano si sta concentrando solo in modo intermittente sull’industria, e principalmente durante l’hype. Ha detto che i responsabili politici locali non hanno continuato a interagire con lo spazio durante il periodo di quiete, ma non sono riusciti a “comprendere veramente lo spazio e la sua traiettoria” e “sono stati in una posizione molto passiva concentrata su raccomandazioni e analisi politiche”. .

All’inizio di quest’anno, il senatore conservatore australiano Andrew Bragg ha sostenuto che se l’Australia aspira a “Stai al passo“E promuovere l’innovazione tecnologica e finanziaria.

