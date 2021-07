La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sospenderà gli sfratti residenziali e rinvierà Reuters

Questa settimana, la National Apartment Association, che conta 82.600 membri e gestisce collettivamente più di 9,7 milioni di appartamenti, ha citato in giudizio il governo degli Stati Uniti per miliardi di dollari di affitti non pagati.

“Secondo me, il CDC ha bisogno di un’autorizzazione del Congresso chiara e specifica (attraverso una nuova legislazione) per estendere la moratoria oltre il 31 luglio”, ha scritto il giudice Brett Kavanaugh, che ha votato per la moratoria Uno dei cinque giudici che hanno vietato.

Il mese scorso, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha votato 5 a 4 per approvare il divieto di sfratto residenziale del CDC per frenare la diffusione di COVID-19 e prevenire i senzatetto durante la pandemia.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dichiarato il mese scorso che non estenderanno il divieto di espulsione oltre il 31 luglio.

Secondo uno studio dell’Aspen Institute e del COVID-19 Deportation Defense Project, attualmente più di 15 milioni di persone vivono in famiglie in arretrato.

Giovedì ha sottolineato in una lettera che dei 46,5 miliardi di dollari di riduzioni degli affitti approvati dal Congresso, “solo 3 miliardi di dollari sono stati assegnati agli affittuari… Il Congresso deve agire di nuovo. Abbiamo il diritto di estendere la moratoria degli sfratti. Per fornire sollievo , perché incoraggiamo i governi statali e locali a stanziare i fondi stanziati”.

La commissione per le regole della casa degli Stati Uniti terrà una riunione sul disegno di legge “Protection of Tenants from Eviction Act 2021” alle 8:00 Eastern Time e una votazione è prevista in seguito.

Washington (Reuters) – La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti prenderà provvedimenti venerdì per estendere l’ordine di sfratto del COVID-19 fino al 31 dicembre. Il divieto scadrà sabato poiché milioni di famiglie americane potrebbero essere costrette a lasciare gli alloggi in affitto.

