La cancellazione da parte di Biden dei prestiti agli studenti significa tre cose per i tuoi prestiti agli studenti

Il presidente Joe Biden (foto di Chip Somodevilla/Getty Images)

Getty Images

La cancellazione dei prestiti studenteschi da parte di Joe Biden significa queste tre cose.

Questo è ciò che devi sapere.

La scorsa settimana, Biden ha cancellato $ 6,8 miliardi di prestiti agli studentiDa quando è diventato presidente a gennaio, questo gli ha permesso di cancellare un totale di oltre 9 miliardi di dollari di prestiti agli studenti. (Qui per scoprire se tu Idoneo per annullare il prestito studentesco di $ 9 miliardi). Ecco tre cose che il perdono del prestito studentesco di Biden significa per il tuo prestito studentesco:

Biden è completamente concentrato sulle cancellazioni mirate di prestiti studenteschi, non su cancellazioni di prestiti studenteschi su larga scala. La cancellazione mirata del prestito studentesco significa che alcuni gruppi di mutuatari del prestito studentesco ricevono il condono del prestito studentesco. La massiccia cancellazione dei prestiti studenteschi significa che ogni mutuatario del prestito studentesco, o la maggior parte dei mutuatari del prestito studentesco, ottiene un’esenzione dal prestito studentesco. Finora Biden annulla i prestiti studenteschi per due tipi di mutuatari di prestiti studenteschi federaliCiò include i mutuatari del prestito studentesco che sono totalmente e permanentemente disabilitati, così come i mutuatari del prestito studentesco che sono stati fuorviati da un college o un’università, e il mutuatario difende il rimborso del prestito studentesco.

Per molti mutuatari di prestiti agli studenti, Sembra che la cancellazione dei prestiti agli studenti sia stata cancellataMolti mutuatari di prestiti agli studenti in difficoltà finanziarie chiedono: “Dovresti smettere di pagare i prestiti agli studenti?Dopo aver aspettato per diversi mesi il condono del prestito studentesco, non è mai arrivato. Sebbene Biden abbia attivamente cancellato i debiti del prestito studentesco, Biden non ha ancora emesso una cancellazione su larga scala dei regolamenti sui prestiti studenteschi. Biden sostiene la cancellazione dei 10.000 dollari statunitensi per gli studenti mutuatari di prestiti. Prestiti agli studenti, ma ha detto che il Congresso dovrebbe cancellare il debito del prestito agli studenti. La senatrice Elizabeth Warren (D-MA) e il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer (D-NY) sostengono l’esenzione fino a $ 50.000 in prestiti agli studenti per i mutuatari di prestiti agli studenti , Ma esistono ancora problemi legali. La cancellazione dei prestiti agli studenti può aiutare più mutuatari di prestiti agli studenti, ma questo non significa che Biden cancellerà i prestiti agli studenti di tuttiSebbene sia possibile per Biden attuare la cancellazione mirata del prestito studentesco e la cancellazione del prestito studentesco su larga scala allo stesso tempo, non vi è alcuna chiara indicazione che attuerà quest’ultimo. Il Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti ha preparato analisi legali e raccomandazioni sulla capacità del presidente di annullare unilateralmente i prestiti agli studenti senza ulteriore autorizzazione da parte del Congresso, ma il memorandum non vincolante non è stato ancora reso pubblico. Biden ha annullato con successo i prestiti agli studenti in modo mirato e frammentario, e non c’è alcun segno che smetterà di farlo. La cancellazione del prestito studentesco è diventata l’obiettivo del CongressoAllo stesso tempo, tuttavia, il Congresso non sembra dare la priorità al condono dei prestiti agli studenti. Per esempio, Il Congresso approverà uno storico accordo sul bilancio, ma il condono del prestito studentesco su larga scala sarà nuovamente escluso.

Anche se i mutuatari dei prestiti agli studenti sono frustrati dalla mancanza di anticipo e dalla cancellazione su larga scala dei prestiti agli studenti, Biden ha lavorato per ridurre o perdonare i prestiti agli studenti. (Ecco come Biden continuerà a concentrarsi sui prestiti agli studenti e annullerà i prestiti agli studenti). Oltre a cancellare più di 9 miliardi di dollari di prestiti studenteschi, Biden ha anche esteso due volte il “Care Act” (un piano di incentivi da 2,2 trilioni di dollari a causa di Covid-19) per l’agevolazione dei prestiti studenteschi, con conseguente estensione temporanea dei prestiti studenteschi e dei prestiti studenteschi. Non ci sono nuovi mutuatari di interessi maturati per un altro anno. Biden ha anche affermato di essere impegnato a semplificare i piani di rimborso orientati al reddito, il che ha portato anche alla rinuncia ai prestiti federali agli studenti dopo 20 anni (prestiti universitari) o 25 anni (prestiti universitari). Spera anche di sistemare il programma di condono dei prestiti per il servizio pubblico in modo che più mutuatari di prestiti agli studenti possano annullare i prestiti agli studenti.Anche il Ministero della Pubblica Istruzione Tieni un’udienza per il prestito studentesco Si prevede inoltre di attuare riforme che aiuteranno un maggior numero di mutuatari di prestiti agli studenti a ottenere agevolazioni finanziarie.

Assicurati di aver compreso tutte le opzioni per l’agevolazione del prestito studentesco. Non tutti possono annullare in anticipo i prestiti studenteschi, quindi assicurati di avere un piano di gioco per rimborsare i prestiti studenteschi. Se disponi di prestiti per studenti, ecco alcune opzioni popolari per risparmiare denaro:

Rifinanziamento del prestito studentesco (Ottieni un tasso di interesse più basso + una rata mensile più bassa)

Piano di rimborso basato sul reddito (Ottieni un pagamento mensile inferiore)

Agevolazioni sui prestiti per il servizio pubblico (Ottieni il perdono del prestito studentesco)

