La carenza di chip aggrava i problemi di approvvigionamento per le case automobilistiche globali

Mentre un’ondata di casi di coronavirus si è diffusa nel sud-est asiatico e la carenza di chip che ostacola l’industria automobilistica è peggiorata, le due più grandi case automobilistiche del mondo hanno annunciato nuove interruzioni nelle loro linee di assemblaggio.

Toyota, la più grande casa automobilistica del mondo, ha dichiarato che ridurrà la sua produzione globale del 40% a settembre. Ford, con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato che a partire da lunedì una delle sue fabbriche smetterà di assemblare i suoi pickup F-150 per una settimana.

Il gruppo giapponese ha dichiarato giovedì che produrrà 540.000 veicoli il mese prossimo, in calo rispetto al piano originale di 900.000 veicoli.

Quasi tutti i suoi stabilimenti in Giappone saranno interessati e 27 linee di produzione verranno interrotte. La produzione delle operazioni globali dell’azienda ne risentirà, con stabilimenti in Nord America e Cina designati ciascuno a consegnare 80.000 auto in meno del previsto. In Europa, la produzione sarà ridotta di 40.000 veicoli rispetto al piano originale.

I dirigenti della Toyota hanno affermato che l’improvviso aumento dei casi di coronavirus in Vietnam e Malesia ha esacerbato la carenza di semiconduttori e ha lasciato il gruppo privo di altri ricambi auto per la sua rete globale.

Questi due paesi svolgono un ruolo chiave nella produzione di prodotti elettronici e componenti di imballaggio e test, che vengono utilizzati in tutto, dalle automobili agli smartphone. Il più grande centro di produzione di Toyota nel sud-est asiatico si trova in Thailandia, che sta anche lottando con un numero record di casi di Covid e tagli alla produzione.

Il capo degli acquisti globali di Toyota, Kazunari Kumakura, ha dichiarato: “È difficile garantire la quantità necessaria di diverse parti, il che ha portato a questa improvvisa riduzione su larga scala della produzione”.

Sulla linea di produzione Ford F-150 a Kansas City, Missouri, la casa automobilistica annullerà il lavoro straordinario questo fine settimana e “a causa della carenza di parti relative ai semiconduttori a causa della pandemia di Covid-19 in Malesia, sospenderà il lavoro durante la settimana. del 23 agosto.” ,” ha dichiarato al Financial Times Kelli Felker, responsabile della produzione e delle comunicazioni del lavoro.

I licenziamenti di Toyota sono una grave battuta d’arresto per l’azienda giapponese, che è riuscita a malapena a mantenere Guadagno record Nonostante la pandemia e la carenza di chip, questo ha colpito ancora più duramente alcuni concorrenti.

Dopo la notizia, le azioni Toyota sono scese del 4,4%. Rapporto Nikkei.

Rispettati

Finora, Toyota è riuscita a sbarazzarsi della carenza più grave con il suo ampio inventario di chip e le capacità di gestione della catena di approvvigionamento affinate in passato di disastri naturali.

La casa automobilistica ha rifiutato di commentare quali parti stanno affrontando carenze. Tuttavia, la società ha dichiarato di aver preso in considerazione i tagli alla produzione e di aver aderito alle sue linee guida per la produzione globale di 9,3 milioni di veicoli nell’anno fiscale conclusosi a marzo.

La mossa di Toyota è dopo la casa automobilistica cinese Geely avvisare questa settimana “incertezza” continua A causa della crisi dei chip, ruota intorno alla produzione. Jaguar Land Rover ha dimezzato le sue previsioni di vendita il mese scorso, accusandola della mancanza di semiconduttori.