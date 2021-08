La carenza di manodopera lascia 70.000 suini rimasti negli allevamenti britannici

I produttori di suini britannici hanno avvertito che mancano ancora settimane all’eliminazione graduale degli animali sani dopo che la carenza di manodopera al macello ha causato un arretrato di 70.000 animali in eccedenza nell’allevamento.

La National Swine Association è l’ultima organizzazione a mettere in guardia sull’impatto sui suoi membri, poiché la mancanza di lavoratori ha influito sulla produzione e sui trasporti alimentari, con un effetto a catena su molte catene di approvvigionamento del Regno Unito.

L’amministratore delegato dell’associazione, Zoe Davies, ha dichiarato che alcuni macelli hanno un quarto della loro capacità al di sotto del normale e che circa 15.000 maiali sono intrappolati nell’allevamento ogni settimana.

“Se non agiscono rapidamente, dovremo distruggere maiali completamente sani”, ha detto.

I suini in eccesso dovranno sostenere costi aggiuntivi per il mangime e multe imposte dai trasformatori agli animali in sovrappeso. Ciò ha aumentato la pressione sugli allevatori di suini, molti dei quali sono stati in perdita dall’inverno, poiché i problemi causati dal ritiro della Gran Bretagna dall’Unione europea li hanno messi in una posizione difficile. Rimanente Davis ha detto il numero di animali all’inizio dell’anno.

Ha detto: “Questo è devastante per molti allevatori che sono appena stati liberati dall’ultima volta” “Ci aspettiamo un grande deflusso dall’industria suinicola l’anno prossimo”.

Nick Allen, amministratore delegato della British Meat Processors Association, ha affermato che anche i trasformatori di carne hanno dovuto ridurre la portata dei tagli disponibili ed è stato difficile completare gli ordini a causa della carenza di personale.

Davis ha affermato che i prodotti a base di carne di maiale come il tonno sono ora sottoposti a “enorme pressione” e che i clienti dovranno fare affidamento sulle importazioni per colmare il divario di offerta.

Il sistema di immigrazione a punti dopo la Brexit si concentra su lavoratori altamente qualificati e lavoratori altamente pagati. Il governo ha respinto le richieste di aggiungere i macellai all’elenco delle occupazioni che soffrono di carenze, una mossa che renderà più facile per le persone che fanno domanda per lavori specifici ottenere i visti.

Secondo i dati della Food and Beverage Federation, la Brexit e la pandemia hanno anche spinto un gran numero di lavoratori dell’UE a rientrare nelle proprie case: si stima che il numero di esodo superi il milione.

Il suo amministratore delegato, Ian Wright, ha dichiarato: “Se non agisci rapidamente [labour shortages], L’impatto che abbiamo visto peggiorerà, comprese le interruzioni della catena di approvvigionamento, la carenza di scaffali e la possibile chiusura del settore alberghiero.

“Questo diventa ancora più importante nel contesto dell’autunno, quando è un momento critico per i fornitori per garantire la disponibilità prima della domanda natalizia”.

Secondo i dati della Commissione per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’orticoltura, il volume di macellazione dei suini per la settimana terminata il 21 agosto è stato del 16% inferiore rispetto allo scorso anno, ovvero 30.000, e anche il prezzo dei suini è in calo. In totale, nel Regno Unito ci sono circa 5 milioni di maiali.

Allen ha affermato che con la fine del piano ferie alla fine di settembre, il mercato del lavoro in generale potrebbe allentarsi, sebbene ritenga che non ci siano macellai qualificati tra quelli in vacanza.

Ha detto che il governo ha detto alle aziende di pagare di più e migliorare le condizioni di lavoro, “e poi avrai lavoratori britannici”, ma ha avvertito che questo porterà a costi alimentari più elevati. Ha detto che i salari sono aumentati.Lo stipendio annuale per i lavori di prima necessità nella lavorazione della carne era di 18.000 sterline un anno fa e ora offre 22.000 sterline.

“Questo deve riflettersi sul prezzo del cibo… gli articoli natalizi possono essere molto costosi”, ha aggiunto.