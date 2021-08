La Carolina del Nord sospende l’estrazione a causa del progetto del piano piemontese al litio Reuters

La società ha firmato un accordo lo scorso autunno per fornire a Tesla (NASDAQ :) Inc il litio dalla Carolina del Nord, che ha aumentato le sue scorte di dieci volte, sebbene il calendario per l’inizio della fornitura fosse indefinito all’inizio di questa settimana.

Se sviluppata, la miniera diventerà una delle maggiori fonti di litio per le batterie dei veicoli elettrici negli Stati Uniti. Ma i funzionari temono che possa inquinare le acque sotterranee e causare problemi come l’inquinamento luminoso e acustico.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente il rappresentante del Piemonte per un commento. Le azioni della società sono scese dell’1,3% nel trading after-hour.

I commissari della contea di Gaston a West Charlotte hanno approvato all’unanimità una risoluzione in cui si afferma che “non ci si può fidare della società senza adeguate misure di controllo locale per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

(Reuters)-Una contea della Carolina del Nord ha imposto un divieto di estrazione mineraria di 60 giorni venerdì, dando ai funzionari il tempo di rimettere in vigore le normative locali prima che Piemonte Lithium Inc presentasse le necessarie differenze di zonizzazione.

